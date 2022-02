Fyns politi efterlyser nu den gerningsmand, der onsdag aften røvede en Rema1000 i Odense.

Her truede han personalet med en kniv for at få dem til at udlevere kontanter.

Manden skulle ifølge politiet være ankommet til supermarkedet, der ligger på Anderupvej, klokken 19:40 onsdag aften.

Gerningsmanden stak efter røveriet af i sydlig retning, henover en p-plads og videre mod og over Anderupvej, hvorefter han forsvandt. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.

Overvågningsfoto fra røveriet, hvor gerningsmanden ses iført sort hue og en halsedisse med kraniemund. Foto: Fyns Politi Vis mere Overvågningsfoto fra røveriet, hvor gerningsmanden ses iført sort hue og en halsedisse med kraniemund. Foto: Fyns Politi

Da han forlader området er klokken cirka 19:50, skriver politiet.

Fyns Politi oplyser følgende signalement af gerningsmanden:

Mand, 18-23 år, 170 cm, spinkel af bygning med lys hud. Han har en lidt speciel gangart med udadvendte fødder og var lidt krumbøjet.

Han var iført en sort hue (Beenie), en halsedisse han over sit underansigt med en tegning/tryk af en kraniemund sort hvid, en sort dynejakke med »fleeceærmer« og et hvidt logo på venstre bryst samt en hvid påskrift på venstre ærme. Desuden var han ifør sorte stramme bukser, sorte kondisko med hvid mærke/stribe ved hælen og sorte handsker.

Han medbragte et gråt net/pose med hvidt påtrykt »Femilet«.

Kniven han truede personalet med beskrives som en kokkekniv med sort skæft.

Har du oplysninger om manden, så kan du rette henvendelse til Fyns Politi på telefon 114.