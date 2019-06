Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beder nu offentligheden om hjælp med at finde en lille dreng og en 18-årig mand.

»Jeg ved ikke, om de to kender hinanden. Det er det, vi gerne vil have fundet ud af, og derfor vil vi gerne finde dem,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kent Edvardsen til B.T.

Den tre-fem-årige dreng er sidst set på legepladsen Nøddehegnet i Næstved.

Den lille dreng beskrives som tre til fem år, udenlandsk og iført en lyseblå kasket.

Den 18-årige mand er formentlig mentalt tilbagestående, asiatisk af udseende, kraftig og iført en hvid T-shirt og sorte shorts. Han cyklede rundt på en trehjulet cykel.

»Vi vil gerne sikre os, at de har det godt, og at alt er, som det skal være,« siger vagtchefen.

Politiet beder alle, der kan have set de to, til at ringe 114.

