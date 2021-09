Østjyllands Politi efterlyser en ung mand, der menes at have deltaget i to voldelige overfaldet i Aarhus midtby fredag den 6. august.

En 21-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, og nu tager politiet ekstraordinære midler i brug for at finde frem til den anden gerningsmand.

Den efterlyste beskrive således:

Dansk af udseende

Ca. 18-20 år

Ca. 175-180 cm høj

Lyst hår i ”armycut”

Mørke øjenbryn og stritører

Har man oplysninger om, hvem manden på billedet kan være, så kontakt Østjyllands Politi på telefon 114.