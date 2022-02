Knuste ruder på biler og bygninger, der er blevet smadret med en økse, har i de seneste uger været efterforsket af Midt- og Vestsjællands Politi i Roskilde by.

Det skriver sn.dk.

Politiet formoder, at alle tilfælde er begået af den samme mand.

Midt- og Vestsjællands Politi har nu frigivet et billede af den mistænkte mand i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at identificere manden. Du kan se billedet øverst i denne artikel.

Her er det en rude ind mod vagten i retspsykiatrien ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, som øksemanden har smadret. Foto: Byrd/Steven Knap. Vis mere Her er det en rude ind mod vagten i retspsykiatrien ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, som øksemanden har smadret. Foto: Byrd/Steven Knap.

Billedet stammer fra noget videoovervågning fra 7-Eleven i Stationscentret i Roskilde.

»Det er utrygt for borgerne, at en mand går rundt i det offentlige rum med en økse. Vi har brugt betydelige efterforskningsressourcer for at opklare sagen og sætte en stopper for hans adfærd, men indtil nu desværre uden held,« siger efterforskningsleder Kim Løvkvist, vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestsjællands Politi, i en pressemeddelelse.

De fem hærværkssager blev alle begået inden for den seneste uge og er blandt andet begået ved en bygning ved Lindegårdsparken på Sct. Hans Hospital i Roskilde, ved døgnkiosken 7-Eleven i Stationscentret i Roskilde og hovedindgangen på Roskilde Sygehus.

Den efterlyste mand beskrives som:

Cirka 180 centimeter høj.

Almindelig/spinkel af bygning.

Iført mørkt tøj, hue og maskeret af halstørklæde/halsedisse.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 4635 1448 eller nærmeste politi på 114.