En 68-årig mand er fortsat forsvundet fra sin bopæl på Østerbro i København.

Københavns Politi beder endnu en gang offentligheden om hjælp til at finde 68-årige Jens, som er gået fra sin lejlighed på Østerbro.

Han blev meldt savnet af sine pårørende den 24. april og er endnu ikke fundet.

»Billedet af Jens er af ældre dato, og han har i dag længere hår og skæg,« skriver Københavns Politi på Twitter.

Politiet skrev i den forrige meddelelse omkring den 68-årige mand, at man ikke mener, at han har været udsat for en forbrydelse.

Den savnede beskrives som:

Mand

Ca. 170 cm høj

Almindelig af bygning

Gråt, langt hår med dreadlocks

Gråt, langt skæg ned til skuldrene

Hvis man skulle have set Jens eller ligge inde med oplysninger om, hvor han kan være, vil politiet meget gerne have besked på 1-1-4.