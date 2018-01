Midt- og Vestjyllands Politi har udsendt en efterlysning af en 20-årig gymnasieelev, efter han aldrig kom hjem fra gallafest natten til lørdag.

Den 20-årige Anders Klinkby Rostbøll var fredag aften til gallafest på sit gymnasium, hvorefter han tog i byen i Ringkøbing. Men herefter har ingen set den unge mand.

Det sidste livstegn blev givet klokken 2 natten til lørdag, hvor han blev set i Vester Strandgade ved diskoteket Shooters.

Anders Klinkby Rostbøll havde aftalt at sove hos en ven, men dukkede aldrig op. Han vendte heller aldrig hjem til sin bopæl i Thorsted ved Ulfborg. Derfor valgte hans forældre lørdag klokken 14 at kontakte politiet, oplyser vagthavende til BT.

»De har ledt med lys og lygte efter ham og er stærkt bekymrede. De fortæller, at det er ikke normalt for ham at forsvinde på den måde, så derfor har vi i samarbejde med familien valgt at sende hans billede ud, så vi forhåbentlig kan høre fra vidner, der har set ham. Det er bekymrende - på denne tid på året, hvor det er så koldt - at man ikke har hørt fra ham i så lang tid,« siger vagtchefen.

»Vi har talt med taxachauffører, familie og venner, men ingen har kunnet belyse, hvad han har lavet efter klokken 2. Vi er fuldstændigt blanke på, hvor han kan være.«

Politiet beskriver den unge mand som 182 centimeter høj, almindelig af bygning og med mørkt hår. Han var iført en mørk, halvlang oilskindsjakke, lyse jeans, en mørkeblå skjorte og brune støvletter.

Anders Klinkby Rostbøll virkede hverken nedtrykt eller oprørt, sidst han blev set, oplyses det.

Politiet leder på stedet med en hundepatrulje, en indsatsleder og en patrulje, mens venner familie og borgere i Ringkøbing også har igangsat en eftersøgning med samlingssted ved byens Nordea.

Hvis du ved noget, så kontakt politiet på telefonnummer 114.