»Vi har brug for hjælp.«

Sådan lyder beskeden fra Østjyllands Politi.

De efterlyser to unge mænd, som er mistænkt for 16. april 2022 at have begået røveri mod en 59-årig mand.

Den 59-årige havde sat sin iPhone til salg på nettet og havde i den forbindelse lavet en aftale med en køber om at mødes på et grønt område i Aarhus N.

På aftalte tid og sted ankom to unge mænd.

De betalte dog ikke for telefonen – tværtimod.

Den ene unge mand skubbede den 59-årige hårdt i brystet, så han væltede omkuld.

Herefter stak de to unge mænd af med mobilen.

Østjyllands Politi har i forbindelse med efterforskningen fundet frem til videoovervågning, der har optaget de to formodede gerningsmænd kort før røveriet.

Kan du genkende mændene? Kontakt da Østjyllands Politi.

Det er dog ikke lykkedes politiet at identificere mændene.

Derfor beder de nu offentligheden om hjælp til at finde frem til gerningsmændene.

Har du oplysninger om, hvem de to mænd er, så vil Østjyllands Politi meget gerne høre fra dig.

Du kan give oplysninger til politiet på telefon 114.