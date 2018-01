En 25-årig mand er blevet truet på livet og tvunget til at bruge en peberspray på sig selv.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Kl. 20.35 onsdag fik politiet en anmeldelse om, at den 25-årige mand fra Herfølge var blevet passet op af to personer i en sort Audi på Lidemarksvej i Herfølge. Her blev han truet med en pistol, og de to gerningsmænd tvang ham til spraye sig selv i hovedet med en peberspray, skriver politiet.

Derudover hældte de to gerningsmænd benzin ud over den 25-åriges bil og forsøgte at antænde den, men det lykkedes ikke.



Midt- og Vestsjællands Politi undersøgte området onsdag aften, men de har endnu ikke fundet frem til gerningsmændene. De ved heller ikke, hvorfor de to gerningsmænd udpegede den 25-årige, men afviser, at det er banderelateret.

Politiet hører meget gerne fra vidner, der har bemærket en sort Audi på Lidemarksvej omkring gerningstidspunktet eller som i øvrigt har oplysninger til sagen. Ring til politiet på 114.

Flere mystiske aktioner

Onsdag var politiet meget tilbageholdne med oplysninger omkring deres ageren i sagen.

Her meldte Midt- og Vestsjællands Politi blot ud, at de var talstærkt til stede med flere vogne og hunde på Parkvej i Køge for 'at undersøge et område for spor efter en mulig kriminel handling.'

Onsdag formiddag lukkede politiet Sydmotorvejen på grund af en politimæssig eftersøgning, som de ikke ville oplyse nærmere om.