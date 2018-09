Københavns Politi har mandag formiddag offentliggjort billede af en mand, som man efterlyser i forbindelse med et groft røveri af et ur til en værdi af omkring 80.000 kroner.

Den efterlyste mand, der formodes at være gerningsmanden, skal have begået røveriet den 4. august klokken 16:45 ved Bellahøj Nord i Brønshøj.

Her spottede gerningsmanden en mand, der bar et dyrt ur. Det fik ifølge politiet gerningsmanden til at følge efter manden, hvorefter han tog kontakt til ham ved at lægge en arm over mandens skulder.

'Gerningsmanden spændte herefter ben for forurettede og tildelte ham adskillige slag i ansigtet og i maven', oplyser Københavns Politi i efterlysningen.

Her ses et billede af den formodede gerningsmand. Foto: Københavns Politi

Manden faldt derefter, og det lykkedes gerningsmanden at få revet uret af ham.

Uret er et Rolex Sea Dweller til en anslået værdi af omkring 80.000 kroner.

Gerningsmanden beskrives som værende en mand af østeuropæisk udseende. Han menes at være mellem 25 og 30 år, og han er cirka 175 centimeter høj. Han er spinkel af bygning og har kort, mørkt hår. Han var på gerningstidspunktet iført lysegrå bukser og en mørkeblå polo-shirt.

Hvis du har oplysninger i sagen, beder Københavns Politi om, at du ringer på telefonnummer 114.