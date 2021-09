Østjyllands Politi efterlyser den 45-årige Uffe Opstrup Madsen.

Han er gået fra sit hjem i Allingåbro i dag kl. 15.50 i nedtrykt sindstilstand.

Beskrivelsen af ham lyder:

188 cm høj

Kort, mørkt hår

Mørke skægstubbe

Iført sort t-shirt og mørke shorts

Østjyllands Politi oplyser, at han er kørende i en sort Chevrolet Spark med reg. nr. GF 30 695.

Det er hans familie, der sidst har set ham, som også er dem, der har efterlyst ham.

Politiet har ingen formodning om, hvor han er gået hen. Da Uffe Opstrup Madsen er kørende i sin bil, kan der være flere muligheder.

»Vi er ude med en større styrke for at se, om vi kan finde ham. I og med han er kørende i sin bil, kan han have bevæget sig længere væk fra bopælen,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau.

Hvis du har set ham eller hans bil eller kender noget til, hvor han befinder sig, beder politiet om, at du ringer 114.

Opdateres...