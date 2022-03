Natten til tirsdag klokken 1.11 fandt Østjyllands Politi tilfældigt en dræbt, 21-årig mand i en bil i Viby.

Og nu offentliggør politiet et nyt billede i sagen.

Nemlig af en bil, som kan have forbindelse til drabet på den 21-årige mand.

Bilen blev fundet kort efter, politiet havde fundet den 21-årige, hvor den var sat i brand.

Bilen var stjålet, og den havde fået monteret stjålne nummerplader.

»Vi har efterforsket intensivt siden fundet af den dræbte. Vi har indhentet videooptagelser, afhørt vidner og foretaget kriminaltekniske undersøgelser. Så det er på den baggrund, at vi nu kan offentliggøre fotoet af bilen, som vi mener kan have forbindelse til drabet,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Det er denne bil, politiet formoder kan have relation til drabet.

Fotoet af bilen er optaget tæt på krydset, hvor den 21-årige blev fundet.

Efterfølgende blev bilen så fundet på Ormslevvej, hvor den udmunder mod vest.

Onsdag morgen fortalte Østjyllands Politi til B.T., at der endnu ikke er nogen anholdte i sagen, men at de har fået flere opkald fra borgere, der har haft oplysninger at dele med politiet.

Politiet kan endnu ikke oplyse, om der er nogen mistænkte i sagen af hensyn til efterforskningen.

Politiet fortalte tirsdag, at en af de hypoteser, de arbejder ud fra, er, at den 21-årige muligvis er et tilfældigt offer.

Har du set bilen i tidsrummet omkring klokken 1.11 natten til tirsdag, vil Østjyllands Politi meget gerne høre fra dig på telefon 114.

Der er tale om følgende bil: