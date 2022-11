Lyt til artiklen

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser to mænd for indbrud og beder offentligheden om hjælp til at identificere de mistænkte.

Indbruddet fandt sted i en villa på Finlandsvej i Viborg 8. november 2022 klokken 17.37.

De mistænkte er mænd i alderen 20-30 år. Den ene var cirka 175-180 cm høj, og den anden var cirka 185-190 cm høj.

Politiet meddeler, at de mistænkte sidst er set løbe ad Finlandsvej i nordlig retning. Efterfølgende blev de spottet løbe ad Jegstrupvej og videre af Sverrigsvej mod syd.

Politiet har frigivet disse billeder af de mistænkte Vis mere Politiet har frigivet disse billeder af de mistænkte

Har du oplysninger om personernes identitet, kan du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.

Oplys gerne journalnummer 4100-75211-00896-22.