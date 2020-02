Københavns Politi efterlyser en 58-årig kvinde.

Kvinden hedder Johanne og forsvandt fra Bispebjerg Hospital lørdag.

»Hospitalet frygter for, at hun ikke kan klare sig selv, hvis hun ikke får noget føde, så derfor gør vi, hvad vi kan for at finde hende,« siger vagthavende hos Københavns Politi Kristian Rohdin.

Kvinden er stærkt underernæret og behandlingskrævende.

Seneste foto af Johanne.

Politiet har patruljer ude for at lede efter hende, men har søndag aften satdig ikke fundet hende.

Da hun gik fra hospitalet lørdag, var hun iført en hvid badekåbe og medbragte en rolator.

»Hun er godt gående, selvom hun går med rolator. Men hun har ikke så mange kilo på kroppen,« oplyser politiet.

Derudover beskrives hun som grønlansk af udseende, 150 cm høj, vejer 32 kg og har kort sort hår med midterskilning.