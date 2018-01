Den danske hitserie 'Broen' havde 1. januar premiere på fjerde sæson. I den anledning har seriens producer, Bo Ehrhardt, svaret på alle seernes spørgsmål om den populære serie.

Et af de mest populære spørgsmål gik på, hvorfor producenten har valgt at skrive fire-tallet i 'Broen 4' med fire romerske et-taller i stedet for det korrekte IV.

'Hvorfor skriver I 'Broen IIII' – kan I ikke finde ud af romertal?,' skriver brugeren.

»Vi havde en idé om, at det ville afspejle nogle bropiller. I åbningssekvensen arbejder vi med, at stregerne bevæger sig. Det er en grafisk løsning,« svarer Bo Ehrhardt til DR.

Et andet spørgsmål går på, hvorfor der kun er otte afsnit i fjerde sæson, når der er 10 afsnit i de tre foregående.

Hertil svarer Bo Ehrhardt ærligt, at de var under pres, da serien skulle udkomme 1. januar. Og dermed nåede de kun at lave otte afsnit.

Fjerde sæson af 'Broen' er skrevet af de svenske hovedforfattere Hans Rosenfeldt og Camilla Ahlgren. På rollelisten er der flere stjerner som Sofia Helin og Thure Lindhardt.

Tre stjerner fra BT

Mens Ekstra Bladet gav den nye sæson fem stjerner, var BT mere kritiske. Her måtte DRs serie nøjes med tre stjerner.

BTs anmelder lagde vægt på, at der i serien kan blive ved med at dukke dansk-svenske mordgåder op.

»Her i fjerde sæson kommer det hurtigt til at virke næsten fjollet, at Margrethe Thormod findes ved broovergangen Peberholm mellem Danmark og Sverige, og at en af de mistænkte politiske organisationer tilfældigvis er svensk skriver,« skriver hun.

DRs dramachef Piv Bernth fortalte i 2017, at sæson 4 også bliver den sidste med ’Broen’.