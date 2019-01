'cookie', 'iloveyou' og 'monkey'.

Det er nogle af de kodeord, du kan finde på en helt ny liste over de 100 dårligste kodeord i verden,

Sikkerhedseksperter har nemlig analyseret fem millioner lækkede kodeord fra amerikanske og europæiske brugere for at finde frem til de 100 kodeord, der er de absolut dårligste.

Nu har it-borger.dk så samlet dem på en liste. Du kan bruge søgefunktionen til at finde ud af, om nogle af dine kodeord er med.

I dag er stort set hele vores online-liv beskyttet af kodeord, og hackere bruger derfor forskellige metoder til at gætte sig frem.

Et af metoderne er de såkaldte 'ordbogsangreb', hvor hackeren bruger et computerprogram til at gætte på de mest almindelige ord.

Og sikkerhedsekspert hos IT-virksomheden Bitdefender, Bogdan Botezau, ser de samme tendenser i Danmark, som dem der er på listen.

»Det er det samme mønster alle steder. Alt for mange brugere vælger den simple løsning som at skrive en række tal eller sammenhængende bogstaver på tastaturet som ‘qwerty’. Det ender med et kodeord, som er meget let at gætte,« siger han i en pressemeddelelse