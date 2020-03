Nadia Samina Hayats øjne bliver våde, hendes mascara begynder at løbe.

Hun sidder på bagerste række i retssalen, men om lidt skal den 32-årige kvinde op i vidneskranken i retssal 304 i Glostrup.

Her bryder hun de næste timer flere gange sammen i gråd, da hun af bedste evne forsøger at forklare de enorme millionbeløb, som hendes mor, Britta Nielsen, har overført til hende.

Forklare, hvordan hun kunne svinge dankortet og bruge 1,7 mio. kr. uden nogensinde selv at have haft et arbejde.

Nadia Samina Hayat (tv.) afgav onsdag forklaring i retten. Foto: Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Nadia Samina Hayat (tv.) afgav onsdag forklaring i retten. Foto: Foto: Discovery Networks Danmark

Forklare, om hun ikke undrede sig over, at hendes mor havde råd til at overføre omkring 15 mio. kr. til brug for Nadia Samina Hayats ophold hos et tysk stutteri, hvor hun boede og red på sine heste.

Vidste hun virkelig ikke, at pengene stammede fra kriminalitet?

Det bliver det afgørende spørgsmål i retssagen mod svindeldømte Britta Nielsens yngste datter og i sagerne mod de to andre børn.

I alt er Nadia Samina Hayat tiltalt for groft hæleri for 37,2 millioner kroner.

Modtog store summer

Hendes storesøster og storebror, der også er til stede i retten, er tiltalt for at have modtaget mindre beløb. Afhøringen af dem kommer på anden og tredje retsdag.

Ved retsmødet onsdag slår de to anklagere fra begyndelsen af retsmødet fast, at de ikke har nogen 'rygende pistol', der viser, at de tre tiltalte vidste, at pengene stammede fra kriminalitet.

»Anklagemyndigheden er ikke i besiddelse af samtaler, mails, eller andet, der viser, at de vidste det,« siger anklager Kia Reumert.

Men, tilføjer hun, på grund af omfanget af de penge, de modtog, måtte de have vidst eller formodet det.

Britta Nielsen og datter Samina Hayat købte et føl på hesteauktion på hestesportscentret Vilhelmsborg i 2007. Foto: Wiegaarden Vis mere Britta Nielsen og datter Samina Hayat købte et føl på hesteauktion på hestesportscentret Vilhelmsborg i 2007. Foto: Wiegaarden

I vidneskranken fortæller 32-årige Nadia Samina Hayat om et helt ekstravagant privatforbrug.

Hun flyttede til Tyskland og havde træningsophold hos det eksklusive tyske stutteri Schockemöhle. Ved et ridestævne foretog hendes mor, Britta Nielsen, pludselig et impulskøb.



»Jeg har prøvet en hest, Mad Max. Den er jeg ret vild med. Min mor ringede og sagde, at hun lige havde talt med en ansat hos Schöckemöhle. Hun har købt den. Jeg syntes, det var lidt vildt, for jeg har kun prøvet den en gang. Men selvfølgelig blev jeg glad,« siger Nadia Samina Hayat.

I alt blev omkring 15 millioner kroner overført til det tyske stutteri til brug for heste, træning og ophold. Men det store beløb er hun ikke bekendt med, og hvis nogen havde fortalt hende, at der var overført så mange penge, »ville hun slet ikke tro på det«, siger hun.

Nadia Samina Hayat på hesten 'Mad Max', som hendes mor Britta Nielsen pludselig købte til hende under et stævne. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Nadia Samina Hayat på hesten 'Mad Max', som hendes mor Britta Nielsen pludselig købte til hende under et stævne. Foto: Wiegaarden Fotostudie

De vilde indkøb fortsætter.

I Tyskland skulle hun købe en bil – og der var ingen grund til at nøjes med det næstbedste.

»Jeg ringer til min mor. Jeg siger, at den her Audi A5 er en helt fantastisk bil,« forklarer hun. Men der er også en Audi RS5, hendes drømmebil. Den er dog meget dyrere.

Britta Nielsen giver dog grønt lys til at købe RS5'eren, også selv om den koster 90.000 euro.

Gik amok med dankort

Men det stopper ikke der. Fra 2007 til 2018 bruger Nadia Samina Hayat i alt 1,7 mio. kr. på sit dankort. Det topper i 2014, hvor hun på et enkelt år har et forbrug på 428.208 kroner.

Da hun skal forklare det, sukker hun højt.

»Jeg havde en periode, hvor jeg var rigtig ked af det. Hver gang jeg købte noget, fik jeg en rus,« siger hun. Hendes stemme knækker, hun græder og hiver efter vejret.



»Træk vejret,« siger hendes forsvarsadvokat, Christian Bjerrehuus. Han spørger hende, om hun havde en idé om, hvor pengene kom fra. Ja, det havde hendes mor forklaret:

»Far har efterladt en arv. Der er investering i aktier og obligationer. Der er en livsforsikring. Der er en fælles opsparing. Du skal ikke bekymre dig om det. Jeg har styr på det,« skulle Britta Nielsen ifølge Nadia Samina Hayat have sagt.

Hun bryder sammen i gråd, da hun skal fortælle om tiden, hvor Britta Nielsen bliver eftersøgt.

Da det ifølge hende går op for hende, at millionerne måske ikke stammer fra hendes afdøde far, der var bryggeriarbejder hos Carlsberg.

»Min mor har altid været min klippe og min største støtte i hele verden. Jeg har altid været rigtig stolt over, hvad hun kunne klare. Da jeg kiggede på billederne af hende, og hvad hun havde gjort, kunne jeg ikke kende min mor mere i den person,« siger Nadia Samina Hayat og snøfter.

Nye detaljer kommer frem

Da det bliver anklagerens tur, kommer der nye detaljer frem i sagen.

Arven fra faren viser sig at være på et langt mindre beløb end de 117 millioner kroner, Britta Nielsen har bedraget sig til. Den er på lige knap 300.000 kroner, viser dokumenter, som anklager Lisbeth Jørgensen fremlægger.

Og er Nadia Samina Hayat egentlig klar over, hvad hendes far tjente på Carlsberg, vil anklageren vide. Svaret er nej.

Men det gør anklageren. Faren havde en årsløn på 435.638 kroner i 2005, og året før var den på 315.466 kroner.

Skrev under på dokument

Et andet dokument viser, at Nadia Samina Hayat og hendes to søskende har skrevet under på at give hele arven til deres mor, Britta Nielsen.

Det afviste den 32-årige kvinde at kunne huske noget som helst om.

Hun afviste også at have været involveret i køb af heste og hestetransportere. Det stod Britta Nielsen for. Også selv om hendes mailadresse er involveret i en handel.



»Jeg er i hvert fald attached, men jeg har ikke set sådan en mail,« svarer Nadia Samina Hayat. Hun tog sig kun af hestene, lyder det.

På det næste retsmøde mandag skal hun igen svare på spørgsmål fra anklageren.