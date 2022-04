Hun drejer om et hjørne i skoven for at være sikker på, at manden bag hende ikke følger efter. Men det gør han, og pludselig sætter han i løb.

Få sekunder efter har han hænderne på hendes hofter og bagdel, samtidig med at han prøver at få dem ind under jakken til hendes bryster. Imens filmer han det hele.

»Hvad fanden laver du?« lyder det fra den 28-årige kvinde, som forsøger at vride sig fri og til sidst får skubbet manden væk.

B.T. har mødt kæresten til en af de fem kvinder, som i løbet af 14 dage i april er blevet offer for en formodet seriekrænker i Mollerup Skov ved Risskov.

En formodet krænker, som beskrives som værende omkring 18 år, dansk af udseende og mellem 170 og 180 centimeter høj, og som politiet endnu ikke er kommet på sporet af.

Selvom det nu er mere end to uger siden, at den voldsomme episode fandt sted for den 28-årige kvinde, er hun stadig meget mærket af situationen. Derfor er det kæresten, som B.T. taler med om episoden.

»Han har helt sikkert fremprovokeret noget angst, som allerede lå i overfladen hos min kæreste, og som hun egentlig har arbejdet med længe,« lyder det fra kæresten, der af hensyn til den 28-årige kvinde også ønsker at være anonym.

Han blev ringet op af hende få øjeblikke efter overgrebet og kunne straks høre, at der var noget helt galt.

»Det lød helt uvirkeligt, men jeg blev også meget hurtigt klar over, at det var seriøst, for hun stortudede jo i telefonen,« siger han og fortsætter:

»Og så møder jeg jo bare en fuldstændig knust kæreste, da jeg kommer hjem.«

Han fortæller, at episoden gjorde, at hun i flere dage måtte blive hjemme fra arbejde. Derudover skal døren til deres lejlighed nu være låst på alle tidspunkter af døgnet, og så undgår hun helst at lufte parrets hundehvalp i skoven, hvis hun kan komme til det.

»I situationen tror jeg egentlig bare, hun var i fight-or-flight mode. Men efterfølgende, så tror jeg godt, hun kan have en tanke bagest i hovedet om: 'Gad vide, om det her kunne være gået værre til, hvis ikke hun havde kunnet finde ud af at sige ordentligt fra',« lyder det fra kæresten.

Parret ønsker at fortælle om episoden for at få frem, at det ikke 'blot' drejer sig om en blotter, som viser sit lem og begynder at onanere foran kvinderne, som politiet har meldt ud. Han er også fysisk over for dem.

»Jeg vil gerne have, at politiet tager det mere seriøst, og at der måske kommer en patrulje eller lignende mere derud om ugen,« siger kæresten.

Indtil videre har han nemlig ikke selv set noget politi på stedet på trods af, at Østjyllands Politi tidligere på ugen meldte ud, at de i den kommende tid patruljerer ekstra i området.

Over for B.T. påpeger politiet dog, at det er en sag, som de tager meget alvorligt.

»Vi har haft hundepatruljer ude i området, og patruljerne har også ekstra opmærksomhed på skoven, for vi arbejder på at finde frem til gerningsmanden,« siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen,

Ifølge politiet tyder det nemlig kraftigt på, at det er den samme gerningsmand, som de fem kvinder på henholdsvis 65, 41, 28, 21 og 18 år er blevet ofre for.

