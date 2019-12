Ni ud af 22 anholdte personer blev torsdag sigtet på baggrund af den landsdækkende antiterror-aktion onsdag.

Selvom vi i skrivende stund stadig mangler mange svar, så er der to ting, som forhenværende PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen hæfter sig ved.

Den første ting er det faktum, at to af de sigtede tilhører det kvindelige køn.

»Kvinder er blevet mere aktive end tidligere. Hvis man ser på den danske terrorhistorie, er det sjældent, at kvinder er involveret, sigtet, tiltalt og dømt efter straffelovens paragraf 114,« siger Hans Jørgen Bonnichsen og lægger vægt på, at der kan være langt fra en sigtelse til en tiltale.

Den seneste kvinde, som er blevet dømt for terror, er teenageren Natascha Colding-Olsen. Hun blev i 2017 kendt skyldig i forsøg på terror, efter hun planlagde to bombeangreb mod danske skoler.

I 2016 ville hun bombe Sydskolen i Fårevejle, hvor hun blev mobbet.

Det ville hun gøre med en bombe med sprængstoffet TATP – også kendt som 'Satans mor'. Det er den samme slags bombe, som de sigtede i den seneste terrorsag forsøgte at anskaffe sig.

Hun ændrede sin plan og ville i stedet ramme den jødiske Carolineskolen i København.

Ingen af planerne blev ført ud i livet, og hun nåede aldrig at fremstille en funktionsdygtig bombe.

Byretten idømte Natascha Colding-Olsen seks års fængsel. I landsretten blev straffen skærpet til otte års fængsel.

For at vende tilbage til den nærværende sag:

Hans Jørgen Bonnichsen hæfter sig også ved selve sigtelserne i den seneste terrorsag, som blev offentliggjort i retten. De forekommer ham en smule uskarpe, men det kan der også være en god årsag til.

»Sigtelserne giver os ikke meget mere information, end den vi havde i forvejen. De er ret diffuse,« konstaterer han og fortsætter sin vurdering af sigtelserne:

»Det kan betyde, at man måske ikke har totalt styr på, hvad der er op og ned i sagen lige nu.«

Hans Jørgen Bonnichsen er slet ikke i tvivl om, at der ville være flere detaljer i sigtelserne, hvis politiet havde mere information.

Han lægger dog vægt på, at det er gisninger, som er baseret på hans mange års erfaring og viden inden for feltet.

Politiet sigtede sammenlagt ni personer torsdag. En kvinde og to mænd er sigtet for forsøg på bombesprængninger i Danmark eller udlandet. To ud af de tre sigtede nægtede sig skyldige i sigtelsen.

En kvinde og fire mænd er sigtet for forsøg på at købe eller finansiere skydevåben, lyddæmpere og ammunition til brug ved terror. Alle fem nægtede sig skyldige i sigtelsen.

En niende person – en 29-årig mand – blev fremstillet i grundlovsforhør i Odense Byret. Her blev der anmodet om dobbeltlukkede døre. Dermed er sigtelsen ukendt for offentligheden. Han blev varetægtsfængslet i fire uger, men valgte at kære kendelsen til Østre Landsret.

Bonnichsen mener ikke, at danskerne skal bekymre sig om de 13 personer, som politiet har løsladt i sagen. Der må lægge en klar grund til, for at man har gjort det.