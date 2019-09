Hvorfor kan en formodet drabsmand gå frit rundt et år efter, at han angiveligt kørte en kvinde ihjel på en landevej i Præstø.

Det spørgsmål stiller 52-årige Hanne sig selv, efter hun i oktober sidste år blev vidne til en dødsulykke kun få hundrede meter fra sin egen bopæl.

For selv om gerningsmanden blev identificeret og anholdt umiddelbart efter ulykken, så er det først tirsdag, 346 dage efter ulykken, at manden skal for retten. Siden har han kunnet vandre frit rundt i byen tiltalt for uagsomt manddrab for øjnene af den afdøde kvindes enkemand.

»Det er jo det glade vanvid,« fortæller Hanne, der selv skal vidne i retten.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første halvår af 2019 var sagsbehandlingstiden af borgervendt kriminalitet fra anmeldelse til første dom på 359 dage mod 253 dage i 2014. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsekvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Justitsministeren efter B.T.-serie: Ofre skal hjælpes hurtigere

Hanne er bare endnu en i rækken af danskere, der har oplevet den rekordlange sagsbehandlingstid, der er hos politiet, og som B.T. de sidste mange måneder har afdækket.

»Jeg synes, det er en hån mod enkemanden, en hån mod den tiltalte, selv om jeg ikke har nogen følelser for ham, og så er det en hån mod samfundet, at han stadig har sit kørekort,« siger Hanne, der ikke bebrejder politiets arbejde, men derimod de vilkår, de arbejder under.

Kørte frontalt ind i kvinde

Det var den 13. oktober sidste år, at Hanne var på vej på arbejde. Klokken havde kun lige passeret 13.32, da hun 500 meter fra sin egen bopæl var ved at få 'kørt snuden af sin egen bil', af en rød bil, der kom kørende i høj fart.

»Bilisten fortsætter forbi mig og op på en skråning, hvor den kører godt 100 meter, inden der bliver rettet op. Han fortsætter ned i en grøft og op på vejen igen, hvor han har direkte kurs mod en person, som han rammer. Hun flyver op i luften og lander på den modsatte side af vejen.«

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Men personen var ikke hvem som helst.

Da Hanne kom ilende til, opdagede hun, at kvinden var en, som hun i perioden op til havde talt med adskillige gange. Desværre kunne hun hurtigt slå fast, at det værst tænkelige var sket.

»Jeg har arbejdet 25 år i sundhedsvæsenet, så jeg kan hurtigt konstatere, at hun er død,« forklarer Hanne videre.

Umiddelbart efter blev både hun og en række andre vidner afhørt på stedet, og der gik heller ikke lang tid, før den formodede gerningsmand blev anholdt ikke langt derfra.

»Men han blev lukket ud igen efter afhøringen med sit kørekort i hånden,« siger hun og tilføjer, at hun siden er stødt på ham adskillige gange i byen.

Anklagemyndighed: Mange faktorer spiller ind

Hos Anklagemyndigheden hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan man godt forstå den frustration, der må være hos borgere, som har været ude for det samme som Hanne.

»Men der er bare en hel del ting, man skal igennem i sådanne trafikulykker, hvor nogen dør,« forklarer Freja Moesgaard, der er anklagerfuldmægtig og anklager i sagen, som Hanne var vidne til.

»Der skal en bilinspektør ud til stedet, og her skal han undersøge kørselsforløbet. Så skal bilen undersøges, der skal laves en obduktion af den afdøde, og man har formentlig også en interesse i, om føreren har haft alkohol eller narko i blodet,« siger Freja Moesgaard, der ikke kan gå ind i den konkrete sag.

Hun tilføjer, at der derudover er vidner, som skal afhøres, ligesom der også er lægelige papirer, der skal indhentes på de involverede.

»Og så skal Kriminalforsorgen tage stilling til, om den tiltalte, hvis vedkommende får en frihedsstraf, kan få en betinget dom. Så der er mange faktorer, hvor man er nødt til at afvente andre,« siger Freja Moesgaard.

Samtidig fortæller hun, at den tiltalte i den her sag har kunnet gå frit rundt, fordi der i loven står ret præcist skrevet, hvornår der er grundlag for varetægtsfængsling.

»Og så står det i loven, hvornår vi kan nedlægge påstand om ubetinget frakendelse af kørekortet, og det har anklagemyndigheden så vurderet, at der ikke været hjemmel til her, men alene hjemmel til en påstand om betinget frakendelse af førerretten,« siger Freja Moesgaard.