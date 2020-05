Hanne Jespersen lå og sov i sit sommerhus, da telefonen ringede klokken seks søndag morgen.

Da hun hørte, hvad der var sket, skyndte hun sig at køre mod Herlev.

Her stod Dagplejen på Kommenhaven 15 i lys lue, efter en brand i en container havde spredt sig til institutionen.

»Jeg blev rigtig ked af det,« siger Hanne Jespersen, som er leder på institutionen.

»Det er et fantastisk dygtigt dagplejehus. Jeg så for mig, at alt det, vi havde skabt, var gået op i røg,« fortsætter hun.

Da Hanne nåede frem til dagplejehuset, fik hun en overraskelse:

»De ansatte var allerede i fuld gang med at redde det, der kunne reddes. Legetøj, materialer, alt, hvad der har værdi for os som dagpleje.«

»Der blev jeg sgu glad og stolt,« siger Hanne Jespersen.

Politi og brandvæsen har kæmpet med seks brande i Herlev natten til søndag.

For det var noget, medarbejderne gjorde på eget initiativ.

Dagplejen på Kommenhaven 15 var bestemt ikke det eneste sted i Herlev, der var hærget af brand natten til søndag.

I alt seks brande måtte politi og brandvæsen rykke ud til mellem midnat og klokken 02.45.

»Vi efterforsker bredt, men kan ikke afvise, at det er de samme, der står bag alle brandene, fordi de er sket inden for et forholdsvist begrænset areal,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Brian Holm.

Eftersom branden startede i containeren og spredte sig til institutionen, tror Hanne Jespersen ikke, at brandstifteren gik specifikt efter at skade dagplejehuset.

Ikke desto mindre var det et trist syn, hun mødte op til søndag morgen.

»Der er meget omfattende skader. Der kommer til at gå lang tid, før dagplejen kommer til at fungere normalt igen,« siger Hanne Jespersen.

Normalt er der 80 børn i institutionen, men intet er helt normalt i øjeblikket på grund af coronakrisen. Og i dette isolerede tilfælde er det faktisk godt.

Søndag morgen var efterslukningsarbejdet fortsat i gang flere steder i Herlev. Foto: Byrd/Bjørn Nielsen Vis mere Søndag morgen var efterslukningsarbejdet fortsat i gang flere steder i Herlev. Foto: Byrd/Bjørn Nielsen

»Når galt skal være, er det i det mindste et held, at børnene ikke kan være i huset på grund af coronakrisen. Så det går ikke ud over børnene,« siger Hanne Jespersen og tilføjer, at institutionen i øjeblikket kun bruges som kontor.

Efter planen skulle børnene begynde i institutionen igen efter sommerferien, men brandskaderne er så omfattende, at den næppe vil være klar til at modtage børnene til den tid.

Hanne Jespersen regner med, at der til den tid vil være andre faciliteter klar til børnene.

Københavns Vestegns Politi vil gerne høre fra borgere, som har set noget, eller som i øvrigt ligger inde med oplysninger, som kan hjælpe politiet i deres efterforskning af brandene. Du kan kontakte politiet på telefon 114.