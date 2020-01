Elitesvømmer med autisme blev frataget socialpædagogisk støtte. Derefter blev kommune trukket i retten.

Østre Landsret har frifundet Lolland Kommune i en sag, hvor en elitesvømmer med autisme krævede erstatning, fordi kommunen fejlagtigt havde frataget hende socialpædagogisk støtte.

Det skriver Østre Landsret onsdag på sin hjemmeside.

Dermed er landsretten nået frem til samme afgørelse som byretten.

Kvinden krævede 150.000 kroner i godtgørelse fra Lolland Kommune.

Som 18-årig fik hun afslag på at fortsætte med en ordning, der betød, at hun kunne tage en ledsager med til svømmestævner.

Ordningen havde hun dengang haft i to år.

Sagen blev flere gange taget op i Ankestyrelsen, inden den nåede til retssystemet. Spørgsmålet blev bragt op hos Ankestyrelsen, fordi kvinden klagede over Lolland Kommunes beslutning om at fratage hende støtten.

Det tog to og et halvt år at behandle klagesagen, og i den tid havde hun ingen ledsager, når hun skulle til svømmestævner.

I stedet brugte hendes mor ferie- og fridage på at tage med sin datter.

Østre Landsret fastslår, at det var en fejl, at svømmeren blev frataget sin socialpædagogiske støtte, da hun fyldte 18 år.

Men samtidig skriver retten i sin afgørelse, at der ikke er grundlag for at give svømmeren erstatning.

Det skyldes blandt andet, at de gener, som den manglende støtte medførte for kvinden og hendes familie, ikke har indebåret "en krænkelse af hendes selvværd eller omdømme".

Kvindens advokat, Mads Pramming, er skuffet, men ikke overrasket over Østre Landsrets afgørelse. Det er nemlig samme resultat, som Retten i Nykøbing Falster sidste år kom frem til.

Han vil nu sammen med sin klient søge om tilladelse til at tage sagen videre til Højesteret.

- Det er noget principielt, vi afprøver her: Nemlig om man skal kompensere borgeren i en situation, hvor en kommune har opnået en berigelse ved at træffe en ulovlig afgørelse.

- Og det er der ikke nogen gode, tidligere eksempler på ved de danske domstole. Det er derfor, denne sag er principiel, siger Mads Pramming.

Det var oprindeligt Advokatsamfundet og den uafhængige tænketank Justitia, der tog initiativ til at bringe sagen for domstolene.

Det skyldes, at de to organisationer ligesom advokat Mads Pramming mener, at sagen er principiel.

Med sagen om elitesvømmeren er der rejst et generelt spørgsmål om, hvorvidt kommuner kan træffe forkerte beslutninger uden efterfølgende at blive stillet økonomisk til ansvar.

Det var uberettiget, da Lolland Kommune fratog svømmeren den ledsager, der støttede hende, afgjorde Ankestyrelsen i sin tid.

Da Retten i Nykøbing Falster - ligesom Østre Landsret - kom frem til, at der ikke var grundlag for at give kvinden erstatning, henviste retten til den periode, hvor svømmerne var uden ledsager.

Her deltog hun i stævner og led ikke økonomisk tab, selv om hun ikke fik socialpædagogisk støtte.

