Greve og Roskilde kommuner er i kontakt med politiet om 60-årig mand, der blev anholdt tirsdag.

En handicapchauffør har udnyttet sit arbejde til at begå flere overgreb mod børn og unge, mener Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden, der er 60 år, fremstilles i grundlovsforhør onsdag ved Retten i Roskilde. Han blev anholdt tirsdag. Sigtelsen handler om voldtægt af børn under 12 år.

Den 60-årige arbejder som handicapchauffør i Roskilde og i Greve, og politiet er ifølge en pressemeddelelse i tæt kontakt med kommunerne om sagen.

Manden sigtes også for at have bestilt og betalt for livestreaming af overgreb på børn under 12 år i udlandet.

