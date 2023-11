Han var handicapchauffør i eget firma, hvor han ofte kørte med børn helt ned til treårsalderen. Her lod han blandt andet børnene kravle rundt i bussen, mens han tog billeder af dem.

Billeder, hvor man kunne se de små pigers undertøj. Det gik han specifikt efter, forklarede han.

Retten i Helsingør har idømt den 45-årige mand otte måneders fængsel for en lang række blufærdighedskrænkelser, som han har tilstået.

Krænkelser, der har stået på i en femårig periode begået mod adskillige piger, der på den ene eller anden måde var i hans varetægt. Det fremgår af dombogen, B.T. har fået aktindsigt i.

Seks af forholdene er relateret til hans job som handicapchauffør, hvor han fra 2019 og i et år frem har taget utallige krænkende billeder af piger. Børn, der var betroet ham i kraft af hans job som handicapchauffør.

På billederne kunne man se pigernes underbukser eller små shorts. I et af tilfældene fandt man tre billeder af en pige, hvor man kunne se hendes underbukser, da hun lå under bussens rat.

I et andet tilfælde løftede han en treårig piges kjole op for at tage 14 billeder af hendes undertøj.

Det beskrives også, hvordan han tog billeder af en otteårig piges underbukser, da hun på et tidspunkt i bussen løftede sine ben op til sit hoved.

Skjulte videoovervågning på badeværelset



Foruden sit job som handicapchauffør har han også blufærdighedskrænket en lang række andre mindreårige piger, som har været i hans varetægt på en adresse i Gilleleje. Forhold begået fra 2016 og frem til 2021.

Blandt andet fremgår det af dombogen, at manden opsatte skjult videoovervågning på et badeværelse.

Det skjulte kamera stod der kun i perioder, for at han ikke skulle blive opdaget, har han forklaret. Men når det stod der, var det i flere timer.

Af dombogen fremgår det, at han primært placerede kameraret, når nogen i huset skulle i bad. Men han filmede også sekvenser, hvor pigerne sad på toilettet og blottede deres underliv.

Efterfølgende gemte han kun de billeder og filmsekvenser, som – ifølge ham – var mest interessante.

»Det var spændende,« har han forklaret om at kigge videoerne igennem.

Men badeværelset var langt fra det eneste sted med opsat overvågning. Manden havde nemlig også opsat videokamera i soveværelset, hvor politiet senere fandt frem til hundredvis af billeder og videoer, der har krænket en række pigers blufærdighed, idet de var helt eller delvist afklædte.

Blandt andet fremgår det af dombogen, at han optog og tog adskillige billeder af en 17-årig piges krop og holdt sin penis ved siden af hendes numse, mens hun sov.

Forgreb sig på femårig pige

Den 45-årige mand er også blevet dømt for flere gange over en periode på to-tre måneder at have forgrebet sig seksuelt på en blot femårig pige. Det skete, når han somme tider var alene med hende i 10-15 minutter.

Her forgreb han sig så groft på hende, at han fik udløsning. Han lod hende også berøre sexlegetøj og filmede og tog billeder af hele overgrebet.

Han kunne ikke få nok af spændingen, har han forklaret. Derfor valgte han også i 2020 at dele tre børnepornografiske billeder, han havde fundet på nettet med en uidentificeret modtager via Skype.

Udover den lange række af blufærdighedskrænkelser, er manden også blevet dømt for overtrædelse af dyrevelfærdsloven. Mere konkret fandt politiet ni billeder på hans mobiltelefon, der viste en schæferhund, der slikkede hans penis.

»Der var ikke noget i det,« skulle han have forklaret i retten. Han opfattede det ikke som spændende, men gjorde det for at se, om det var spændende, fremgår det i dombogen.

Den 45-årige mand har erkendt sig skyldig i samtlige af sagens forhold. Han har desuden forklaret, at han efter sin anholdelse første gang opsøgte hjælp på en sexologisk klinik. Her blev han også kørt til samtaler, mens han var varetægtsfængslet efter at være blevet anholdt anden gang.

Efter eget udsagn havde samtalerne på den sexologiske klinik fået ham til at vende sit liv, ligesom han påpegede, at »den slags ting ikke havde været i hans liv i den sidste tid.«

Den 45-årige mand har nu 14 dage til at tage stilling til, om han vil anke sin dom på otte måneders fængsel.

