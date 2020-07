En kollision i farvandet nord for Skagen resulterede i materielle skader, men ingen personer blev kvæstet.

Et sejlskib blev natten til fredag påsejlet i farvandet nord for Skagen.

Der er ingen meldinger om, at de fem personer, der var om bord på båden, blev kvæstet ved kollisionen. Men skibet fik store skader.

Blandt andet knækkede masten, ligesom sejlbådens kommunikationssystem blev ødelagt.

Det oplyser vagthavende officer Klaus Thing Rasmussen fra Forsvarets Operationscenter.

Meldingen om sammenstødet indløb klokken 02.15.

- Det var et handelsskib, der ramte sejlskibet.

- Der blev sendt redningsmandskab fra Skagen ud for at bjærge sejlerne, og nu er skibet ved at blive bugseret, siger Klaus Thing Rasmussen fredag morgen.

Han ved ikke, hvilket handelsskib der ramte sejlbåden. For skibet fortsatte efter påsejlingen og forsvandt.

- Skibet er sejlet ud af dansk farvand, så nu er det op til politiet og Søfartsstyrelsen at undersøge, hvilket skib det er, og hvor det befinder sig, siger Klaus Thing Rasmussen.

Besætningen på et andet handelsskib tilkaldte hjælp efter sammenstødet.

- Et andet civilt handelsskib blev liggende ved siden af sejlskibet og assisterede med kommunikationen, da sejlskibets eget kommunikationsudstyr var blevet ødelagt, siger den vagthavende officer.

/ritzau/