Retten på Frederiksberg har torsdag afsagt dom i en narkosag, hvor tre mænd er blevet dømt.

Tre mænd er torsdag ved Retten på Frederiksberg blevet dømt i en narkosag, der har fået tilnavnet "Operation Mouse".

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

En af mændene er blevet idømt syv års fængsel for handel med to kilo kokain og cirka 165 kilo hash, mens en anden af de dømte har fået fem års fængsel for handel med 60 kilo hash samt mindst et kilo kokain.

Den tredje er blevet idømt to års fængsel for sin mindre rolle i sagen. Retten har ment, at han har videreoverdraget hash.

Sagen udspringer af en længere efterforskning mod persongruppen, hvor Særlig Efterforskning Øst (SEØ) igennem et år har fulgt mændene.

Politiet ransagede en adresse, hvor størstedelen af stoffet, emballage til kokain samt et større kontantbeløb blev fundet.

Anklagemyndigheden mente, at de tre handlede som gruppe, men det har retten ikke ment, at der var bevis for.

- Jeg er tilfreds med rettens afgørelse, der afspejler de forskellige roller, som de nu dømte hver især har haft. Jeg vil nu nærlæse afgørelsen, inden jeg tager stilling til, om dommen skal ankes, siger senioranklager Tomas Hugger i pressemeddelelsen.

Manden, der fik to års fængsel, har valgt at modtage dommen. De to andre har endnu ikke besluttet, om de vil anke.

/ritzau/