»Det var den vildeste følelse, der fløj gennem kroppen. Adrenalinen pumpede rundt. Jeg ringede til 'Veronica', og vi råbte og skreg til hinanden. Grinede. Endelig var der retfærdighed. Endelig blev vi hørt. Det er en euforisk lettelse.«

Sådan lyder reaktionen fra 36-årige Mette, efter Højesteret i dag udviste hendes voldtægtsmand og ekskæreste, 36-årige Phal Rem, der kom til Danmark fra Cambodja som seksårig, for bestandig.

For fire år siden - den 30. marts 2014 - voldtog Phal Rem Mette i hendes lejlighed i Køge. Kort forinden havde hun slået op med ham efter at have været kæreste med ham et halvt års tid. En morgen dukkede han op ved hendes lejlighed efter en bytur. Hun åbnede døren. Han gav hende et knytnæveslag i ansigtet, bandt hende til sengen og voldtog hende gennem to timer.

»Han var så målrettet i sine øjne. Øjnene blev helt sorte; ligesom i en gyserfilm,« husker Mette.

Det var ikke første gang, Phal Rem voldtog, og heller ikke sidste.

I 2012 voldtog han sin ekskæreste 'Veronica', og i 2016 en tredje ekskæreste. Anklagemyndigheden krævede ham udvist af Danmark, men det afviste landsretten den 21. september 2017 med henvisning til, at han havde to mindreårige børn her i Danmark. Ifølge Østre Landsret ville en udvisningsdom være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 stk. 1., der handler om alles ret til at have et privat- og familieliv.

»Jeg tabte kæben, da vi fik dommen i landsretten sidste år. Jeg følte, at systemet tog pis på mig, og jeg mistede totalt tiltroen til det danske retssystem. Jeg var overbevist om, at højesteretsdommen også ville falde ud til hans fordel, men måske er vores retssystemet ikke så tosset endda,« siger Mette.

Højesteret skulle alene tage stilling til, om udvisning ville være i strid med Menneskerettighedskonventionen. Højesteret begrunder udvisningsdommen med, at der er så betydelig risiko for, at Phal Rem ville begå ny personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke blev udvist, at denne risiko vejer tungere end hans ret til respekt for privat- og familieliv.

Desuden lægger Højesteret vægt på, at Phal Rem hverken er gift eller samlevende her i Danmark samt på, at han kun har 'begrænset og sporadisk kontakt' med sine to herboende børn.

Højesteret lagde desuden til grund, at Phal Rem i en vis udstrækning kan tale det cambodianske sprog, og at han har et vist kendskab til cambodiansk skik og kultur.

Mette er lettet over, at hun og hans andre ofre ikke længere skal frygte at støde på ham i et tilfældigt indkøbscenter eller på gaden.

»Det er en kæmpe befrielse. Jeg tænker stadig ekstremt meget på, hvad der er sket. Det er oppe i hovedet på mig hver dag, men nu bliver det lettere at leve livet.«

Mette har i dag fået en ny kæreste og skal giftes til sommer.

Mette har ikke ønsket at stå frem med fuldt navn af hensyn til sin søn. BT har i tidligere artikler om sagen anonymiseret Mette under dæknævnet 'Helle'. 'Veronica' er et opdigtet dæknavn. BT er bekendt med både Mettes og 'Veronicas' sande identitet.