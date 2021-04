»Jeg slagter hele din familie.«

»Jeg smadrer hende, så hun ikke kan gå eller stå mere,« og »Hey, din lille luder ... Jeg knepper dig, når jeg ser dig, vent og se.«

De voldsomme trusler kommer fra en syrisk indvandrer, der selv har gjort sig til rollemodel for, hvordan flygtninge og asylansøgere skal opføre sig over for danske kvinder i nattelivet. Han er tidligere diskoteksejer.

Han har endda i et landsdækkende medie sagt, at nogle piger næsten begyndte at græde, fordi mændene med mellemøstlig herkomst gik for langt med deres adfærd.

Og hans advarsler betød, at han blev gjort til rollemodel.

Helt konkret bad en venligboer ham om på arabisk at fortælle asylansøgere, hvordan man i hvert fald ikke skal gøre, hvis man forsøger at score en kvinde i Danmark.

Altså som en rollemodel til 'mand til mand' at oplyse, hvordan man opfører sig over for kvinder her i landet.

Men han er altså selv kommet med en række trusler både på Messenger-tråde og i telefonopkald til sin tidligere kæreste Heidi Smith og hendes veninde Sanne Uldall, som B.T. har set eller hørt dokumentation for.

»Jeg kan ikke andet end foragte, hvad han siger. Sandheden om hans måde at være på er så langt fra, hvad han udgiver sig for at være,« siger Heidi Smith, som også er mor til et af hans børn.

Og det er langt værre end kun trusler i Messenger-tråde og telefonopkald.

B.T. er i besiddelse af et anklageskrift fra Syd- og Sønderjyllands Politi mod manden.

Anklageskriftet viser, at han ud over de alvorlige trusler er tiltalt for fem gange at have begået vold mod Heidi Smith, der altså er hans ekskæreste.

Samlet set er han tiltalt for 21 gange at bryde loven med trusler og vold.

Her er volden mod tidligere kæreste, manden er tiltalt for:

4. juli 2018: Han tog fat i håret på hende, skubbede hende bag over ind i et køkkenskab og slog hende.

Han tog fat i håret på hende, skubbede hende bag over ind i et køkkenskab og slog hende. 13. juli 2018: Han gav hende flere spark, slag med flad hånd i ansigtet og tog halsgreb på hende.

Han gav hende flere spark, slag med flad hånd i ansigtet og tog halsgreb på hende. 15. juli 2018: Han tog fat i hendes ansigt og pressede hendes overlæbe op mod hendes fortænder.

Han tog fat i hendes ansigt og pressede hendes overlæbe op mod hendes fortænder. 18. marts 2019: Han gav hende et slag i ansigtet med flad hånd, så hun faldt på klinkegulvet og brækkede en kindtand.

Han gav hende et slag i ansigtet med flad hånd, så hun faldt på klinkegulvet og brækkede en kindtand. 1. august 2019: Han slog hende i højre side af hovedet, så hun fik hul på trommehinden. Bagefter fik hun slag med et støvsugerrør på skuldre og overarme.

Hele sagen mod den syriske indvandrer skal afgøres over to dage 10. og 11. maj hos Retten i Sønderborg.

Og her er både Heidi Smith og Sanne Uldall indkaldt som vidner.

»Jeg må bare sige, at det er sindssygt,« siger Sanne Uldall og ryster på hovedet.

Det var til hende, at han – ifølge en af tiltalerne i anklageskriftet – kom med en voldsom trussel på Messenger 1. juli 2019:

»Hey, din lille luder, jeg har set, hvad du skriver om mig, og har hørt nok. Jeg knepper dig, når jeg ser dig, vent og se,« skrev han i besked, inden han afsluttede med disse ord:

»Du vil fortryde den dag, du blev født, når vi ses.«

Manden har ikke længere diskoteket, men har i stedet to andre forretninger med placering to steder i landet.

B.T. vil gerne høre, hvad han har at sige til tiltalen for vold og alvorlige trusler, samtidig med at han har fremstået som en rollemodel over for asylansøgere.

Se alle de grumme trusler Her er oversigt over de trusler den syriske indvandrer er tiltalt for at havet givet på Facebook Messenger eller telefonopkald til to kvinder. 30.juli 2018: »Jeg knepper dig og ham!!! Du skal bare passe på nu!!«

16. september 2018: »At du snakker med andre fyre, så knepper jeg dig og dem og din familie,« og »Hvis jeg nogensinde ser noget, så bliver det grimt.«

5. august 2018: »Hvis du laver nogen numre, så det kun er dig, der har samværet, så slagter jeg hele din familie.«

7. august 2018: »Jeg skal være en gæst, der besøger (navn er fjernet red.), så river jeg dit hoved af foran dig! Tro mine ord!«

18. november 2018: »At du snakker med andre fyre, så knepper jeg dig og dem og din familie. Jeg siger det her for sidste gang!!! HVIS JEG NOGENSINDE HØRE NOGET, SER NOGET, SÅ BLIVER DET GRIMT!!!!!!! Du vil slet ikke forestille dig, hvad jeg er i stand til!!«

29. januar 2019: »Jeg skider på hende og alle dien taber venner, bare så du ved det. De skal bare træde forkert en gang, og så slagter jeg dem.«

8. maj 2019: »Tro mine ord. Den dag jeg ser dig med en anden mand i nærheden, så vil I får at se, hvad der sker: Ingen i verden kan beskytte dig, når det kommer til stykket, og det ved du.«

5. marts 2019: »Jeg vil kneppe dig og din (navnet er fjernet red.) den dag, jeg ser en anden røre min (navnet er fjernet red.)...Husk bare det så du ikke får et hjerteanfald den dag.«

13. april 2019: »Når jeg fanger dig om 10 år, jeg vil kneppe dig sønd og sammen. Det skal du være sikker på. Glæd dig.«

3. maj 2019: »Hvis du var en mand, så har jeg åbnet din kran og kneppet dig sønd og sammen. Baret ak Gud for det. Du er bare billig og sælger dig selv til alle tabere.«

13. juni 2019: »Tag den eller så smadre jeg dit hjem. Nu!!! Fuck dig. Vent og se. Jeg boller jer nu.«

1. juli 2019: »Hey din lille luder. Jeg har set, hvad du skriver om mig og har hørt nok. Jeg knepper dig, når jeg ser dig. Vent og se.«

3. juli 2019: »Når jeg ser (navnet er fjernet red.), så vil jeg kneppe hende fuldstændig, jeg smadre hende, så hun ikke kan gå eller stå mere.« Kilde: Anklageskriftet fra Syd- og Sønderjyllandspoliti

Efter ikke at have besvaret et opkald sendte han en sms med teksten:

»Beklager, jeg kan ikke tale lige nu. Skriv.«

B.T. spurgte på sms, hvorfor han er tiltalt for vold og trusler, når han selv har udtalt sig om andres dårlige opførsel.

Men det spørgsmål er aldrig blevet besvaret.

B.T. har også spurgt foreningen Venligboerne om en holdning til, at en venligbo tidligere har meldt ud i et medie, at den nu tiltalte indvandrer 'mand til mand' skulle oversætte til arabisk, hvordan man behandler kvinder i Danmark.

Men Venligboerne afviser at have noget samarbejde med den tiltalte i dag.

»Hun må have udtalt sig på vegne af en lokal gruppe. Vi ønsker ikke på nogen måde at blive citeret eller indblandet i denne sag,« skriver venligboen Jens Guldsmed-Thomsen som formelt svar.

Det fulde navn på tiltalte er B.T. bekendt med, men vi har valgt ikke at offentliggøre det, da retssagen for vold og trusler endnu ikke er afgjort.