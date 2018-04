Den 27-årige AUJ sidder fra i dag og fire dage frem på anklagebænken i Østre Landsret i Odense i ankesagen om det bestialske dobbeltdrab i Snøde på Langeland, hvor den stærkt jaloux og forsmåede AUJ om aftenen den 17. april 2016 dræbte sin 23-årige højgravide ekskæreste og hendes 35-årige nye mand og far til det ufødte barn.

I nævningesagen ved Retten i Svendborg i slutningen af juni blev AUJ kendt skyldig i alle anklagepunkter og idømt fængsel på livstid. Han har erkendt, at han affyrede de dræbende skud, men han nægter, at det skete efter forudgående planlægning. Ligesom han nægter at have påkørt sin ekskæreste med vilje.

Med anken vil han forsøge at få nedsat sin livstidsstraf. Ligesom det ifølge hans forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen ligger 27-årige AUJ meget på sinde, at han er kendt skyldig i at have planlagt skuddrabene, som skete en søndag aften klokken 20.45 i forbindelse med, at han efter en weekend med samvær med sin og ekskærestens femårige datter skulle aflevere pigen til sin mor.

”Min klient erkender at have begået drabene. Men han nægter, at det skete efter forudgående planlægning. Så han har anket til landsretten dels til strafnedsættelse, dels fordi han har svært ved at leve med, at han skulle have planlagt drabene,” siger Ulrik Sjølin.

Da den dengang 25-årige AUJ begik mordene, som havde karakter af rene likvideringer, rettede han et oversavet jagtgevær mod sin ekskærestes nye samlever og skød ham direkte i ansigtet fra klos hold med to skud.

Før han affyrede skuddene fra det dobbeltløbede jagtgevær mod den 35-årige, havde samme frygtelige skæbne overgået drabsmandens 23-årige gravide ekskæreste.

Før AUJ den skæbnesvangre aften tog våbnet fra sin bils bagagerum, rettede det mod sine ofre og trykkede på aftrækkeren, havde han påkørt dem begge.

Det dræbende skud mod den 35-årige faldt kort efter, han var blevet ramt. Det skete, da AUJ vendte om med bilen og kørte tilbage til sit hårdt kvæstede offer. Ekskæresten blev også ramt af to skud. Det sidste var et nakkeskud, som drabsmanden affyrede, mens den 23-årige kvinde lå stille på vejbanen efter at være blevet ramt af det første skud kort forinden.

Gerningsmandens femårige datter sad på bilens bagsæde, da hendes mor og bonusfar blev dræbt. Forud var gået et længere forløb med uenighed og stadig større problemer angående AUJs samvær med datteren.

Under den syv dage lange nævningesag i byretten kom det gennem vidneforklaringer frem, at pigen efter de dræbende skud blev hørt sige: ”Hvorfor skød du mor, far?”.

Et bevis for at den nu moderløse pige må have set det ske.

BT følger sagen i landsretten.