Et fire år langt flugtforsøg har nu fået sin afslutning.

En drabssigtet mand i 50erne er nemlig kommet hjem til sit hjemland, Norge, hvor han har meldt sig til politiet.

Det fortæller det norske TV 2.

Manden har indrømmet, at han tilbage i 2019 dræbte en britisk familiefar på et luksushotel på den thailandske halvø Phuket.

Dog forklarer han selv til mediet, at han handlede af »nødvendighed.«

I snart fire år har han i frygt for de thailandske fængselsstraffe, der siges at være blandt de værste i verden, boet på flere ukendte adresser rundt om på det asiatiske kontinent.

Men fredag lykkes det altså nordmanden at komme med et fly fra Thailand til Paris med et falsk pas.

Og lørdag morgen blev der sat punktum i flugten, da han steg på et fly til Oslo lufthavn.

»Jeg er i dårlig form, men jeg vil ikke uddybe det. Jeg skal til skadestuen. Jeg har heller ingen steder at bo, så måske kan de hjælpe mig,« siger han til norsk TV 2 og understreger, at han mest af alt bare gerne vil være sammen med sin datter, som han ikke har set i fire år.

Advokaten til den nu drabssigtede nordmand har også udtalt sig til mediet:

»Jeg kan bekræfte, at han har været i kontakt med politiet og gjort opmærksom på, at han er kommet hjem. Han vil lade sig afhøre, når hans helbredstilstand tillader det,« siger forsvars advokat Farid Bouras.

Norsk politi bekræfter, at manden vil lade sig afhøre.