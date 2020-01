Den 36-årige Reynhard Sinaga havde en fast rutine, når han bedøvede og voldtog mænd.

Det er kommet frem i retten i Manchester, hvor den indonesiske tilflytter mandag blev idømt 30 års fængsel for at have voldtaget eller seksuelt overfaldet 48 unge mænd. Kun i fire af tilfældene er der ikke tale om voldtægt.

Det skriver The Guardian.

Reynhard Sinaga kan betragtes som en regulær serie-voldtægtsmand. Mandagens dom er resultatet af den fjerde retssag mod Reynhard Sinaga. Han er nemlig blevet dømt for voldtægt og seksuelle overfald flere gange i forvejen og afsonede allerede en dom for dette.

Med den nye dom mener det engelske politi samlet set, at han i alt har begået 159 seksuelle overgreb, heraf 136 voldtægter, som han endda filmede på to mobiltelefoner.

I retten kaldte dommeren Reynhard Sinaga for et »ekstremt farligt, udspekuleret og bedragerisk individ, som det aldrig vil være sikkert at løslade,« skriver The Guardian.

Og netop de ord er beskrivende for hans fremgangsmåde.

Reynhard Sinaga boede i en lejlighed i det centrale Manchester kun få minutter fra byens natklubber. Og det var her, han slog til med en fast rutine. Ifølge The Guardian stillede han sig foran klubberne efter midnat, hvor unge mænd blev afvist af dørmændene eller adskilt fra deres venner.

Reynhard Sinaga opsøgte de unge mænd. Nogle var blevet syge af alkohol, andre havde mistet deres pung, og Reynhard Sinaga tilbød dem at komme op i hans lejlighed for at overnatte på gulvet eller slutte aftenen af med flere drinks.

Han virkede harmløs, refererer The Guardian flere af ofrene, men da de først kom op i lejligheden, bedøvede han dem efter alt at dømme med stoffet GHB. Blot en lille dosis GHB i en drink er nok til at bedøve en voksen mand. Når først ofrene var bedøvede, forgreb Reynhard Sinaga sig på dem. Og filmede det.

Mange af ofrene opdagede ikke, at de var blevet udnyttet. Blandt de, der opdagede det, følte flere en så stor skam, at de ikke fortalte nogen om det. Overgrebene fortsatte rutinemæssigt, indtil et af ofrene i 2017 vågnede fra sin bedøvelse og ringede til alarmcentralen under overgrebet, skriver mediet.

Sidenhen har historien vakt stor opmærksomhed i England, og gerningsmanden er blevet kaldt den mest omfangsrige voldtægtsmand i britisk juridisk historie. Med mandagens dom er han fjernet fra Manchesters natteliv i lang tid endnu.