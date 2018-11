Den 16-årige elev, der i en video fra Roskilde Katedralskole blev lagt ned, slået og sparket af sine venner, er samtidig blevet straffet med 10 dages karantæne fra skolen.

Det har ledelsen på Roskilde Katedralskole besluttet, efter partshøringsfristen for den 16-årige elev i sidste uge oprandt.

Men hvorfor bliver offeret - altså ham, der blev overfaldet - straffet, spørger du måske?

Det gør han, fordi Roskilde Katedralskole angiveligt mener, at han har spillet en aktiv rolle i de ‘fødselsdagstæsk’, han selv blev udsat for.

Men hvordan kan han spille en aktiv rolle i sine 'egne' tæsk, spørger du igen?

Det kan han, fordi den 16-årige - efter videoen i forrige uge gik viralt på sociale medier og senere i landsdækkende presse - fortalte skoleledelsen, at det hele bare var for sjov. Et venskabeligt, korporligt ritual mellem venner i forbindelse med fødselsdage i vennegruppen.

Det fik ledelsen til prompte at bortvise alle implicerede aktører i videoen, fordi de ifølgede skoleledelsen »havde spillet en aktiv rolle i en voldelig, helbredstruende episode, som havde miskrediteret skolens gode ry og omdømme«.

Skolen anmeldte sagen til politiet, men eftersom den 16-årige dreng ikke ønskede at anlægge sag mod vennerne - fordi han fastholdt, at det bare var for sjov - droppede politiet sagen.

B.T. har anmodet Roskilde Katedralskole om en kommentar til sanktionen af den 16-årige, men i en sms skriver de:

»Vi må ikke kommentere på enkeltsager.«

B.T. har talt med den 16-åriges far, som kalder sagen »grotesk«.

Han er blevet rådet til ikke at stå frem, men han forstår ikke, hvordan offeret samtidig kan blive til gerningsmand.

Risikerer endnu større 'straf'

Når karantænen - som gælder 10 dage fra den 21. november - er overstået, har den 16-årige i alt været væk fra skole i tre uger. Alt sammen noget, der efter studie- og ordensreglerne på Roskilde Katedralskole kommer til at tælle som fravær.

Dermed kan konsekvensen for den 16-årige blive langt større, og han kan risikere at skulle op i fuld pensum, når det bliver eksamenstid.

Står det til Gülüm Yalcin, der er direktør hos Rådgivningshuset Jura, og som fører den 16-åriges sag, sker det ikke.

»Den kamp tager vi bagefter,« siger hun til B.T.

Med bagefter henviser hun til, at skæbnen for de andre implicerede i videoen - dem, der ‘tæsker’ - stadig ikke er afgjort.

Ved middagstid mandag udløb partshøringsfristen for de syv permanent bortviste elever, og nu er det udelukkende op til ledelsen på Roskilde Katedralskole at afgøre, om de har en fremtid på skolen.

Heller ikke dette ønsker Roskilde Katedralskole at uddybe.

»Partshøringsfristen er netop overstået, og vi er nu i gang med at træffe de endelige afgørelser. Det skal gøres ordentligt, så hvornår de foreligger, ved vi ikke,« skriver kommunikationschef Mette Sigtenbjerggaard.

Gülüm Yalcin har forståelse for, at skoleledelsen reagerer og tager det alvorligt, når de ser en video som denne optaget på skolen. Men hun mener, at rektor og kompagni overreagerer, og at forseelsen på ingen måde står mål med straffen.

»De er alle sammen blevet bortvist uden advarsel. Det er en kæmpe overreaktion, og det er simpelthen ikke i orden. Havde de lyttet ordentligt til eleverne, havde der alene været tale om en advarsel.«