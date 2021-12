Fredag formiddag blev en 38-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus, sigtet for at have dræbt moren til deres to børn.

Han nægter sig skyldig i manddrab, men erkender vold med døden til følge. Han nægter sig samtidig skyldig i at have snittet sin egen datter med kniv.

Det var en 28-årig kvinde, der afgik ved døden, efter at hun torsdag formiddag blev stukket flere gange med kniv i sin lejlighed i Aarhus.

Faren til hendes børn, en 38-årig mand, blev efterfølgende anholdt og sigtet for drabet. I lejligheden var også deres to børn.

Da den sigtede blev ført ind i Retten i Aarhus, var han iført en blå kriminaldragt, mundbind, blå engangshandsker og klipklapper. Han har mørkt hår.

Han kiggede rundt i lokalet, da han blev ført ind af to civilklædte betjente. En tolk tog plads i lokalet ved siden af den sigtede i vidneskranken.

Senioranklager Jakob Beier læste efterfølgende sigtelsen op. Den 38-årige mand sigtes for i alt to forhold:

Det ene omhandler at han torsdag omkring klokken 10.30 i kvindens lejlighed skulle have dræbt hende med flere knivstik.

Derudover er han sigtet for ved særlig rå eller brutal karakter at have snittet sin egen datter med kniv.

Anklagemyndigheden anmodede, som forventet, om dørlukning af hensyn til efterforskningen. B.T. protesterede med den begrundelse, at sagen er af stor offentlig interesse, og at der ikke er meldinger om medgerningsmænd på fri fod.

Forsvareren mente ikke, at sagen er af offentlig interesse, da det allerede fremgår af pressens dækning, at det er et familieopgør.

Dommer Preben Veng valgte at følge anklagemyndighedens anmodning, og dørene blev derfor lukket kort efter, at sigtelsen mod manden blev læst op.

B.T. og de andre journalister måtte derfor forlade lokalet. Det skyldes sagens karakter.

Det var klokken 10.30 torsdag, at politiet fik en anmeldelse om, at en kvinde var blevet overfaldet med en kniv. På adressen var der også kvindens to børn. En pige på fire år og dreng på seks år. Pigen havde fået nogle snitsår på den ene hånd.

Da politi og ambulance ankom til stedet, kunne de konstatere, at kvinden var svært tilskadekommen. Hun blev derfor hurtigt kørt på hospitalet, men kort før middagstid afgik hun ved døden.

Den lille pige blev også behandlet for sine skader, men der var kun tale om overfladiske skader.

Kvinden boede i bygningen her. Udenfor var kriminalteknikere torsdag eftermiddag i fuld gang med at sikre spor. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Politiet tog kontakt til en 38-årig mand på gaden neden for kvindens lejlighed, som viste sig at være far til de to børn. Han blev anholdt og sigtet for drab omkring klokken 10.35.

Politiet arbejdede torsdag intensivt på stedet. Først blev området afsøgt med hunde, og senere ankom kriminalteknikere i blå dna-dragter også til stedet. Derudover blev der arbejdet på at få underrettet kvindens pårørende.

De sociale myndigheder blev ligeledes inddraget i sagen med henblik på at varetage de to mindreårige børn.

B.T.s reporter på stedet kunne torsdag fortælle, at hele boligkomplekset på Byvangs Allé og Birkedalsvej var spærret af. Bag ved afspærringen var der flere politibiler og betjente med hunde.

Folk, der bor i boligblokkene, måtte ikke komme ind til deres hjem, og flere sad derfor på den anden side af afspærringen og ventede.

26-årige Yunus Emre Isik bor i området. Han har mødt familien på legepladsen med sin nevø.

»Jeg fik det at vide i morges af min underbo. Det er stille og rolige mennesker, så jeg er i chok,« sagde han torsdag til B.T.

Drabet har sendt chokbølger gennem lokalområdet. Yunus Emre Isiks nevø plejede at lege sammen med den dræbtes søn. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Han har svært ved at forstå tragedien.

»Hvad er der sket, siden det er endt der? Det er virkelig trist, at det skal ende sådan der,« sagde Yunus Emre Isik.

