Jalousi. Kærlighed. Elskov. Mistro. Vrede. Graviditet.

En aktuel retssag om et blodigt dobbeltdrab på Sjælland sidste år rummer i sjælden grad nærmest alle ingredienserne i en skæbnesvanger cocktail af stærke følelser, der endte i en fatal tragedie.

På de to første retsdage i Næstved har anklager og forsvarer præsenteret retten for en række usædvanlige beviser, der kun alt for tydeligt vidner om de tre hovedpersoners roller i en kærlighedsmæssig Bermuda-trekant.

To af dem blev dræbt med knivstik af den tredje, der nu risikerer fængsel på livstid.

Drabene fandt sted meget tidligt om morgenen 15. november i fjor.

Først dræbte den nu 40-årige Martin sin samlever Line Messerschmidt i deres hus i Ruds Vedby. Hun blev 31 år og var søster til Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

Endnu med hendes blod på hænderne ringede han til politiet og tilstod drabet. En politimand forsøgte forgæves at fastholde opkaldet, men Martin afbrød og satte sig ud i sin bil for at køre ca. 30 km til Kundby.

Her var målet hans 35-årige ekskæreste Jeanette Rømer Hansen, som han også dræbte med talrige stik med en køkkenkniv.

Kvinderne blev dræbt med 82 minutters mellemrum, hvorefter Martin igen ringede til politiet for at fortælle, at han nu kørte mod polititstationen i Holbæk, hvor han lod sig anholde uden dramatik.

I en afhøring få timer efter sin anholdelse forklarede han, at det var slået klik for ham, fordi Line Messerschmidt kort før sin død havde sagt til ham, at hun ville gå fra ham til fordel for en anden mand.

I retten har Martin fortalt, at han i dag intet husker om selve drabene, men at han ikke kan forstå de ulykkelige kendsgerninger, da samleveren Line Messerschmidt var hans livs kærlighed.

»Line var min største kærlighed. Hun støttede mig. Hun var den bedste støtte, jeg nogensinde har haft i mit liv,« har han snøftende og stammende forklaret i vidneskranken.

De lærte hinden at kende i 2015, da han blev inviteret til at være en slags seksuel husven af sin arbejdskammerat, der på det tidspunkt var kæreste med Line, men fysisk ikke i stand til at have egentligt samleje med hende.

»Jeg så meget op til Line fra den første dag, jeg så hende og vi var sammen. Vi havde nogle gode snakke og blev efterhånden kærester. Men min tidligere kæreste Jeanette behandlede mig på det tidspunkt dårligt ved at blive gravid med mig bag min ryg. Her støttede Line mig – hun var den bedste støtte, jeg nogen sinde har haft i mit liv,« har Martin forklaret i retten.

»Lines og mit forhold var rigtig godt, men vi skændtes blandt andet over, at Line hele tiden troede, at jeg stadig havde kontakt til Jeanette,« tilføjede han.

Under deres turbulente forhold forsøgte han angiveligt en gang at fri til hende, men da det foregik blandt andre gæster i forlystelseshaven BonBon-Land, grinede hun og kunne ikke tage det alvorligt.

Allerede efter det første knivdrab på sin 31-årige samlever i Ruds Vedby ringede gerningsmanden til politiet, inden han kørte videre til Kundby for også at dræbe sin tidligere kæreste. Foto: Martin Sylvest Vis mere Allerede efter det første knivdrab på sin 31-årige samlever i Ruds Vedby ringede gerningsmanden til politiet, inden han kørte videre til Kundby for også at dræbe sin tidligere kæreste. Foto: Martin Sylvest

»Der har været nogle perioder, hvor Line slog op med mig og gjorde sig til »single« på Facebook. Så har vi snakket det igennem, og så har hun sat hak på Facebook igen, at hun var i forhold med mig,« forklarede han i retten.

Under efterforskningen af dobbeltdrabet har politiet blandt andet undersøgt Line Messerschmidts iPad. Den indeholdt en række båndede samtaler mellem hende og manden, der endte med at slå hende ihjel.

Fire af de usædvanlige og pinagtige lydoptagelser blev mandag afspillet i retten gennem halvanden time og gav et indtryk af en meget kontrollerende kvinde, der nærmest afhørte den senere drabsmand og tvang ham til at udøve en slags følelsesmæssig selvkritik om sine fejl og mangler i deres forhold flere år tilbage.

Efter nærmest at være blevet instrueret i at sige sætningen, adlyder Martin eksempelvis på en af optagelserne med erkendelsen:

- Jeg har har været ond ved min kæreste.

»Det er godt,« roser Line den angrende mand.

- Jeg har bare ikke været så sød over for min kæreste«

»Nej, det har du faktisk ikke,« understreger hun.

- Det er virkelig en lortestart af et forhold fra min side af.

Som forklaring på dialogen forklarede den nu drabstiltalte mandag i retten:

»Jeg gjorde alt, hvad hun bad mig om, for jeg holder utroligt meget af hende. Jeg læste notater op, som Line havde skrevet. Det var altid hende, der formulerede det, for jeg har problemer med det boglige, ikke også?«

På en af optagelserne gentager han også lydigt:

»Martin er ude, hvor han ikke kan bunde.«

Han blev også instrueret i at ringe op til sin ekskæreste Jeanette og lade, som om han ville genoptage kontakten, mens Line i tavshed lyttede med ved siden af. Af og til kom hun dog som en slags sufflør med stikord til ham.

På de båndede samtaler omtaler de hinanden i trejde person, og Jeanette omtales af Martin ikke ved navn, men mere anonymt som »min fortid«.

»Du lå og nussede med din fortid efter sex, fordi du godt kunne lide hende. Men med Line nussede du hende jo ikke. Hvorfor gjorde du ikke det?« lyder et af spørgsmålene fra Line til den nu tiltalte eksempelvis.

Hun beder ham også bekræfte, at han bedre kunne lide ekskærestens sex end hendes.

En talstærk politstyrke med hjælp fra hunde ledte umiddelbart efter drabet i Kundby på en 35-årig kvinde efter spor ved gerningsstedet. Foto: Martin Sylvest Vis mere En talstærk politstyrke med hjælp fra hunde ledte umiddelbart efter drabet i Kundby på en 35-årig kvinde efter spor ved gerningsstedet. Foto: Martin Sylvest

Som en anden del af bevisførelsen om deres forhold er der også blevet fremlagt eksempler på en dialog med tekstbeskeder, som de har delt med hinanden. Eksempelvis denne to måneder før drabene:

Martin: »Skat, jeg elsker dig rigtig højt. Du betyder meget for mig. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Min kærlighed er så stor for dig. Jeg elsker dig og kan ikke undvære dig.«

Line: »Sådan som du har været over for mig, kan jeg ikke acceptere. Når jeg siger, hvad jeg har brug for dig, giver du mig det ikke. Jeg ved ikke, om det er nok til at give dig den ALLERSIDSTE chance.«

Martin: »Jeg vil ikke såre dig. Jeg vil også bevise, at det er dig, jeg vil have.«

Line: »Hvis du skal have en chance til, skal du vide, at jeg hader dig for alt det, som du har gjort. Hvis du bliver ved med at vise, at det er hende, du vil, skal det ikke være os to.«

Martin: »Jeg går 100 pct. op i den opgave, og jeg skal ikke lege med dine følelser.«

Line: »Hvorfor skal jeg tro på dig denne gang?«

Martin: »Fordi jeg elsker dig.«

På den dræbte Line Messerschmidts mobiltelefon har politiet også fundet en række noter, hvor hun i månederne op til sin død flere gange i noteform beskriver, at Martin har været voldelig over for hende.

»Martin blev ved med at give mig lussinger. Han tog kvælertag tre gange. Jeg troede nærmest, det var slut,« skrev hun et par måneder før sin død.

»Nu kammer det helt over. Han har truet mig flere gange med kniv. 'Jeg har ikke lyst til at leve mere og vil tage dig med,' sagde han,« skriver hun i en anden note en måned før drabet.

Retssagen fortsætter på mandag, hvor både anklager og forsvarer skal komme med deres afsluttende indlæg.