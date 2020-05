Han tilstod selv, at han var skyld i 38 menneskers død ved fire forskellige forbrydelser i Danmark.

Men de tilståelser sætter flere eksperter nu spørgsmålstegn ved.

Det skriver TV 2, der står bag den kommende dokumentarserie 'Tilståelsen', der handler om sagen mod den psykisk udviklingshæmmede Erik Solbakke Hansen.

Tilbage i 1989 tilstod den dengang 40-årige mand, at det var ham, der havde stået bag blandt andet dødsbranden på Hotel Hafnia i 1973, hvor 35 mennesker omkom. Og bag drabet på en 15-årig pige på Fanø i 1980.

Han blev efterfølgende dømt til anbringelse. På ubestemt tid.

Der var dog ingen tekniske beviser eller øjenvidner, der kunne placere Erik Solbakke Hansen, som blev kendt som 'Danmarkshistoriens største massemorder', på gerningsstederne. Der var kun hans egen tilståelse. Men troværdigheden af den står flere eksperter nu tvivl om i dokumentaren.

En af dem, der har kigget alle sagens akter igennem, er den norske overbetjent og afhøringsekspert Asbjørn Rachlew. Og han er bekymret:

»De danske myndigheder må så hurtigt som muligt nedsætte en uafhængig kommission, som gennemgår hele sagen igen, fordi her kan vi meget vel stå ovenfor den største retsskandale, som Danmark har haft i moderne tid. Så bekymret er jeg,« siger han i TV 2-dokumentaren.

ARKIVFOTO fra branden på Hotel Hafnia i København i 1973.

Også forsvarsadvokat Mette Grith Stage opfordrer til, at sagen bliver genoptaget i Den Særlige Klageret.

Det er ikke første gang, at der bliver dykket ned i sagen om Erik Solbakke Hansen. For en måned siden udkom journalisten Peer Kaae med bogen 'Den Dømte Mand', der også stiller spørgsmålstegn ved hans skyld.

»Jeg kan bare konstatere, at Erik Solbakke Hansen fik lov til at tilstå både hotelbranden og Fanø-mordet, uden at et eneste vidne havde set ham på gerningsstederne, og uden at et eneste teknisk bevis pegede på ham. Tværtimod havde hans forklaringer undervejs skiftet fra øst til vest,« fortalte Peer Kaae i den forbindelse til B.T.

Erik Solbakke Hansen blev anholdt i december 1985, efter at han havde forsøgt at sætte ild til en S-togsvogn på Hillerød Station.

På det tidspunkt havde der været et hav af påsatte brande i Nordsjælland, og han tilstod senere, at han havde stået bag flere af dem.

Heriblandt millionbrandene mod stearinlysfabrikkerne Asp-Holmblad og Pia Lys i 1982, hvor en brandmand mistede livet, samt en dødsbrand i Helsingør, hvor en 21-årig kvinde døde i 1983.

I november 1986 blev han i Hillerød dømt for 27 forhold med samlede skader for knap 125 millioner kroner. Som straf blev han anbragt på et lukket afsnit på specialinstitutionen Kofoedsminde i Rødby, hvor han kom til at tilbringe resten af livet til sin død i 1997.

Efter dommen tilstod Solbakke også, at det også var ham, der i 1973 havde sat ild til Hotel Hafnia i København. 35 mennesker mistede i den forbindelse livet.

Dokumentarserien 'Tilståelsen' har premiere mandag på TV 2 og kan allerede nu ses på TV 2 PLAY.