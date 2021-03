På auktion gav salg af et værk af Vilhelm Hammershøj 130.000. Kræmmer føler sig snydt.

Salget af et maleri af Vilhelm Hammershøi har ført til, at en 63-årig mand er blevet sigtet for bedrageri. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fredag.

Manden besøgte et kræmmermarked i Lov på Sydsjælland i 2018 og opdagede her et maleri, som han fandt interessant, oplyser politikommissær Peter Hvidberg.

Kræmmeren har ifølge politiet fortalt, at de to mænd aftalte, at kunden ville sørge for at få værket vurderet, hvorefter de skulle dele salgssummen. Samtidig købte kunden et andet maleri for lidt over 1000 kroner.

Senere blev værket af Hammershøi solgt på Bruun Rasmussen Kunstauktioner for 130.000 kroner, men kræmmeren, der er 77 år, føler sig snydt, fordi han ikke har set nogle af pengene.

Den 63-årige nægter sig dog skyldig i bedrageri.

Politiet fik kendskab til forløbet, da den 63-årige anmeldte, at han var blevet udsat for trusler på livet af kræmmeren. Denne er i øvrigt blevet sigtet for trusler.

Under efterforskningen har betjente blandt andet fået oplysninger fra Bruun Rasmussen, ligesom vidner fra kræmmermarkedet er blevet afhørt, oplyser politikommissær Peter Hvidberg.

Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om den ene eller begge mænd skal stilles for retten.

Vilhelm Hammershøis raffinerede værker er kendt og værdsat ikke bare i Danmark.

Malerierne sælges for store beløb. Ifølge Statens Museum for Kunst er Hammershøis berømmelse nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk maler.

/ritzau/