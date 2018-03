Halvvejs gennem retssagen mod Peter Madsen har BT bedt to eksperter vurdere styrker og svagheder i sagen, hvor den danske ubådskaptajn står anklaget for at have slået den svenske journalist Kim Wall ihjel.

Den ene er den anerkendte forsvarsadvokat Henrik Stagetorn, som med flere højtprofilerede sager på CV'et har et solidt indblik i det danske retssystem. Den anden er den tidligere efterforsker hos Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk, som ud fra efterforskningsarbejde i andre drabsager ved, hvordan det er at sidde over for en mordanklaget.

Læs herunder, hvordan de to eksperter vurderer Peter Madsens situation efter halvdelen af retsdagene i drabssagen mod ham.

Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn:

Henrik Stagetorn.(Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2012) Foto: Jens Nørgaard Larsen Henrik Stagetorn.(Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2012) Foto: Jens Nørgaard Larsen



Det belaster Peter Madsen:

»En af de helt store udfordringer for Peter Madsen er, at han flere gange har skiftet forklaring. Der er ikke noget til hinder for at skifte forklaring, og det er heller ikke noget, der gør en skyldig. Men når man skifter forklaring, skal man have en god forklaring på, hvorfor man skifter forklaring. Og det er helt sikkert noget, som anklageren vil lægge vægt på, når vi kommer til proceduren (de afsluttende, sammenfattende bemærkninger om sagen, red.),« siger Henrik Stagetorn til BT og fortsætter:

»Anklageren vil helt sikkert slå på, at Peter Madsen skifter forklaring, efterhånden som politiet fremlægger beviserne. Og det er klart, at mange forklaringsskift kan tegne et billede af hans troværdighed, som anklageren nok også under sin procedure vil lægge vægt på. Og her har han jo fået hjælp fra den mentalerklæring, som blev læst op i retten den første dag (den konkluderer bl.a., at Peter Madsen er »Højst utroværdig. Udtalt glat med overfladisk charme. Følelseshæmmet med alvorlig mangel på anger og skyldfølelse«, red.),« siger Henrik Stagetorn, som går videre til et andet springende punkt, der kan belaste Peter Madsen:

»Så er der hans søgehistorik på internettet og de film, han har haft liggende på sin computer og harddisk. Og det faktum, at han har sendt nogle sms’er på nogle finurlige tidspunkter med et finurligt indhold. Det er noget, som anklageren kommer til at bruge en del tid på i sin procedure, hvor han vil sige, at det, der sker på filmene, også ligger inde for Peter Madsen mentale kapacitet. Men igen, selvom forsvareren helt sikkert ville ønske, at informationerne om de her søgninger og videoer ikke eksisterede, så vipper den lidt begge veje. Der har jo været flere i vidneskranken, som har bekræftet, at Peter Madsen er ret stille og rolig, når det kommer til det seksuelle,« siger Henrik Stagetorn.

Det styrker Peter Madsens sag:



»Anklagerens største udfordring ligger indtil videre i, at dødsårsagen stadig er et åbent spørgsmål. Dødsårsagen er vigtig og interessant, fordi den skal give løsningen på, hvad der er foregået nede i ubåden. Indicier og teorier om, hvad der er sket, kan i princippet sagtens række til en domfældelse, men det vil alt andet lige være et stærkt kort i anklagerens hånd, hvis hans teorier om, hvad der er sket i ubåden, også kan underbygges af retsmedicinerne. Og det har de ikke kunnet indtil videre. Og det taler til Peter Madsens fordel,« siger Henrik Stagetorn.

»Derudover falder vidneberetningerne, om at der kunne opstå undertryk i ubåden, fra Peter Madsens venner eller tidligere samarbejdspartnere, ud til hans fordel. De ved, hvordan ubåden fungerer og kender mekanismerne bag, hvorfor undertrykket opstår osv. Og det mener jeg bestemt er et kort på hånden, som forsvareren kan bruge,« lyder det fra den anerkendte forsvarsadvokat.

Tidl. efterforsker Jan Jarlbæk:

Tidligere efterforsker i Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk. Foto: David Leth Williams Tidligere efterforsker i Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk. Foto: David Leth Williams

Den tidligere efterforsker hos Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk vurderer ligeledes over for BT, hvor han ser styrker og svagheder i forhold til retssagen mod den drabssigtede Peter Madsen.



Det belaster Peter Madsen:

»Vi har ikke nogen rygende pistol, men jeg synes, at man overordnet fra anklagemyndighedens side har formået tegne et portræt af en person, der meget vel kunne have foretaget de her handlinger, og man har formået at skabe et rigtig solidt fundament i forhold til forståelsen af, hvad der egentlig er foregået i ubåden,« siger Jan Jarlbæk og fortsætter:

»Helt overordnet synes jeg faktisk, at Peter Madsen belaster sig selv i forhold til den person og karakter, han præsenterer. Det er interessant at se, hvordan han bliver irriteret på anklageren, når han stiller svære spørgsmål. Til gengæld, når forsvareren stiller spørgsmål, der vedrører den positive personlighed og alle de gode ting, der er at sige om ham, så er han beredvillig og fortællevenlig. Det karakterskift, i forhold til den måde spørgsmålene bliver besvaret på, er interessant. Det får mig til at tænke på den mentalundersøgelse, der er lavet. For der er nogle genkendelige ting i forhold til undersøgelsen og så den måde, han udtaler og gebærder sig på i retten,« siger Jan Jarlbæk.

Det styrker Peter Madsens sag:

»Det er få ting, der styrker Peter Madsens sag. Men det er klart, at det hjælper ham, når vidner går ind og fortæller, at han er en person, der godt nok har temperament, kan finde på at svare igen og blive være sur, men som de ikke kan genkende i forhold til det, der bliver beskrevet i anklagerne mod ham,« understreger den tidligere efterforsker for Rigspolitiets Rejsehold til BT.

Retssagen mod Peter Madsen fortsætter i Københavns Byret den 5., 23. og 25. april, hvor det forventes, at der bliver afsagt dom.