En væld af halmballer har tirsdag middag skabt trafikkaos ved Sorø.

Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters Politi er uheldet sket cirka kl. 12.30.

Her tabte en traktor sit læs af bigballer, da chaufføren forsøgte af komme igennem en rundkørsel ved afkørsel 37 på Elmebjergvej.

Der skulle være tale om cirka 50 bigballer, der spærrer for køretøjer på strækningen, der i stedet må holde i kø.

Der er lange køer på grund af halmballerne. Foto: Byrd/ Nicklas Fohlmann Vis mere Der er lange køer på grund af halmballerne. Foto: Byrd/ Nicklas Fohlmann

Politiet opfordrer til, at bilister i området finder alternative ruter ved den sjællandske by.

»Der er p.t. spærret for nordgående trafik ad Elmebjergvej og afkørsel 37 er spærret i østgående retning. Find gerne alternative ruter,« lyder det på Twitter.

Politi og vejhjælp er på stedet.

Opdateret: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser 13.35, at der er ved at være ryddet op i rundkøslen, og at der snart åbnes for trafikken igen.

