Gerningsmand råbte "pædofil" og "bøssesvin", mens han slog vicevært med en økse.

En 41-årig psykisk syg mand er tirsdag dømt ved Københavns Byret for forsøg på manddrab.

Han huggede en vicevært i hovedet med en økse gentagne gange i marts i en opgang på Hans Knudsens Plads på den yderste del af Østerbro i København.

Dommen lyder på anbringelse på retspsykiatrisk afdeling.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den 41-årige fik hallucinationer om formiddagen den 13. marts, da han troede, at han havde set den mand, som angiveligt havde voldtaget ham som barn.

Ifølge Ekstra Bladet har viceværten forklaret, at han havde banket på døren hos den 41-årige for at tilbyde hjælp, fordi han virkede psykisk ustabil.

Men manden kom ud med øksen i hånden og gik til angreb på viceværten, som forsøgte at undslippe.

Ekstra Bladet skriver, at gerningsmanden råbte "pædofil" og "bøssesvin", mens han slog løs på ofret.

Efterfølgende kontaktede gerningsmanden selv alarmcentralen.

- Hallo? Jeg er bange for, at jeg har forsøgt at slå en ihjel, fortalte den nu dømte i telefonen ifølge Ekstra Bladet.

Det er uvist, om manden har anket dommen.

/ritzau/