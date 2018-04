Nordjyllands Politi modtog natten til tirsdag en anmeldelse om skud og brand på asylcenter i Dronninglund.

Dronninglund. Natten til tirsdag er der blevet affyret et haglgevær ind gennem et vindue på et asylcenter i Dronninglund i Nordjylland.

Ingen personer er blevet ramt, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen om et skyderi på asylcenteret klokken 02.37.

Der blev også sendt brandvæsen til stedet, da en brandalarm var blevet aktiveret.

Der var dog ingen ild at spore, da brandvæsenet ankom til stedet.

Politiet arbejder i øjeblikket på at finde gerningsmanden og har patruljer på stedet.

Politiet søger vidner til hændelsen og kan kontaktes på telefonnummer 114.

Nordjyllands Politi har tirsdag morgen ikke yderligere kommentarer til episoden.

/ritzau/