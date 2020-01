Bloggeren Storm Balderson idømmes 40 dages ubetinget fængsel for hærværk og trusler mod ulvedræber.

Det kommer til at koste en 33-årig mand 40 dages ubetinget fængsel, at han natten til 27. juni spraymalede byskilte og en kirke i Ulfborg med slagord.

Afgørelsen er faldet ved Retten i Holstebro, hvor en dommer og to domsmænd har behandlet sagen mod manden med bloggernavnet Storm Balderson.

- Der er ikke noget, der taler for, at vi skulle gøre dommen betinget, siger retsformand Lillian Lund Tinggaard.

Manden skal desuden betale 28.000 kroner i erstatning for at have spraymalet byskilte og Ulfborg Kirke med ord som "Blod bliver ikke glemt".

Storm Balderson har erkendt, at det var ham, der udførte hærværket natten til 27. juni sidste år.

Det gjorde han for at dreje fokus væk fra de seks nyfødte ulvehvalpe.

- Jeg gjorde det for at fjerne fokus på de seks ulveunger. I min optik var de i fare, fordi de er hadet af mange danskere. Især i det område, hvor de er født, har Storm Balderson forklaret.

Manden er fundet skyldig i ti ud af 11 anklagepunkter, der ud over hærværk tæller trusler og overtrædelse af polititilhold.

Han har øjeblikkeligt anket dommen til landsretten.

/ritzau/