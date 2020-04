'Ingen større gud end Allah.'

Sådan stod der med spraymalede arabiske skrifttegn på muren ved Vejleå Kirke i Ishøj påskesøndag.

Nedenunder stod der med bogstaver fra det latinske alfabet, ligeledes spraymalede:

'Vi overtage Dinmark'.

Nu udsender Vestegnens Politi et signalement af en person, som politiet mistænker for at have begået hærværket.

I en pressemeddelelse skriver politikredsen, at hærværket blev begået omkring klokken 03:30, natten til søndag.

»Vi har overvågningsbilleder i sagen, men ud fra dem kan end ikke kønnet på gerningspersonen fastslås, og derfor giver det ikke mening at offentliggøre billederne,« udtaler vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

Ifølge politiet begav en person iført 'mørkt tøj' sig ad stisystemet ved Spolestræde og Ishøj Boulevard hen til Vejleå Kirke, hvor vedkommende begik hærværket. Vedkommende blev kortvarigt afbrudt i sin handling, da en lys personbil passerede lyssignalet på Ishøj Stationsvej.

Den billist vil politiet gerne i kontakt med.

Selvom signalementet af den mistænkte er svagt, håber Vestegnens Politi, at henvendelser fra offentligheden vil føre dem videre i efterforskningen.

»Sagen er endnu på et tidligt stadie, og vi håber, at vi via denne efterlysning samt afhøringer og øvrig efterforskning kan pågribe gerningspersonen,« udtaler vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Personer, der har kendskab til sagen, eller har set noget ved kirken søndag nat opfordres til at kontakte Vestegnens Politi på 43861448.