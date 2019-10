Danske jægersoldater i Irak var tæt på droneangreb udført af Islamisk Stat, siger vidne i Københavns Byret.

En dronespecialist og hans kollega fra Hærens Efterretningsregiment vidner fredag i retssagen om levering af droner og andet udstyr til Islamisk Stat. Her fortæller de om propeller, rotorer, batterier og andre detaljer.

Oplysningerne bruges af anklagemyndigheden i Københavns Byret i sagen mod tre mænd, der er tiltalt for at have bestilt og derefter videresendt genstandene. Anklagen drejer sig om støtte til terror.

- Der er tale om en kæmpe mængde udstyr, som ville være uhørte for selv større firmaer og foreninger, siger dronespecialisten.

- Det er "state of the art", tilføjer han om de lister, som er fundet på usb-stik hos to af de tiltalte mænd.

Listerne handler samlet set om 24 fly og fem såkaldte ground control systems, som piloter bruger, lyder vurderingen.

Specialisten fortæller, at han har fløjet droner i ind- og udland for forsvaret i ti år. Også i fritiden beskæftiger han sig med de små ubemandede fly. Såvel han som en kollega har fået lov at vidne i retten uden at oplyse navn og rang.

Kollegaen beretter om, at Islamisk Stat via et droneprogram fik en langt større kapacitet end tidligere.

- Det gav dem en meget stor situationsfornemmelse, som de ikke havde haft før. Det kan være svært for IS at få et overblik, når man kun kan se tingene i øjenhøjde, forklarer han.

Ved en episode i Irak i 2017 var danske jægersoldater tæt på et droneangreb udført af IS. De danske soldater assisterede en irakisk såkaldt partnerenhed. Det endte med tre sårede og en død, da dronen kastede en granat, oplyser vidnet.

En dansk mand, Basil Hassan, avancerede ifølge myndighederne indenfor Islamisk Stat og var leder af en brigade, som beskæftigede sig med droner. Det var ham, som de tre tiltalte mænd reelt arbejdede for, hævder anklagemyndigheden i sagen.

På de førnævnte lister er såkaldte first-person-view-fly dominerende.

- De har den egenskab, at de kan bære store batterier og videosystemer og har lang flyvetid, siger det ene vidne fra hæren.

Nogle droner kunne bruges til rekognoscering, andre til målopklaring. Men der var også armerede fly. Det andet vidne konkluderer, at ni ud af ti granater kan ramme fra over 100 meter med dødelige konsekvenser. At være pilot kræver ikke megen øvelse.

Senioranklager Kristian Kirk spørger, hvordan han er nået frem til vurderingen.

- Vi har selv lavet forsøgene, lyder svaret.

De tre tiltalte mænd i sagen nægter sig skyldige.

/ritzau/