Det var ifølge oberst helt usædvanligt, at en officer uden international erfaring kom på eliteuddannelse.

Det vakte opsigt, da den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesens kæreste blev optaget på en eftertragtet lederuddannelse i Forsvaret.

Det forklarer oberst Susanne Lund, der dengang var underviser på uddannelsen og nu kommunikationschef i Forsvarskommandoen.

- I de år, jeg har været tilknyttet uddannelsen, har alle optagne været i internationale operationer, forklarer Susanne Lund, der onsdag afgiver forklaring i sagen ved Vestre Landsret.

Det usædvanlige ved kvindens optagelse på uddannelsen var ifølge Susanne Lund, at hun ikke havde erfaring fra internationale udsendelser.

- Hun (kæresten, red.) havde et superfint tjenesteforløb. Jeg synes bare, at der var nogle, der var mere kvalificerede end hende, siger Susanne Lund.

Optagelsen af kvinden skete, efter Hans-Christian Mathiesen havde udsendt en e-mail med det, som Susanne Lund opfattede som nye kriterier for optagelse på uddannelsen.

- Jeg bed mærke i, at der ikke længere stod noget om international tjeneste, siger Susanne Lund.

Hun sagde direkte til hærchefen, at kvinden burde vente med at søge optagelse, til hun havde høstet internationale erfaringer.

Det skete, da Hans-Christian Mathiesen på et tidspunkt forud for udvælgelsen af kandidater kiggede forbi skolen, hvor uddannelsen foregår.

Allerede her nævnte Hans-Christian Mathiesen ifølge Susanne Lund, at en kvinde han nævnte ikke navn ville komme på det næste hold.

- Det kan man da ikke vide, sagde jeg. Jo, sagde han, forklarer Susanne Lund om dialogen med hærchefen.

Der var 14 pladser på uddannelsen og i alt 60 ansøgere.

De nye kriterier betød, at Susanne Lund havde nogle frustrerede ansøgere i telefonen efterfølgende.

- Der var et par kaptajner, der efterfølgende ringede og undrede sig, forklarer hun.

Hans-Christian Mathiesen blev i maj ved byretten idømt 60 dages fængsel for at have misbrugt sin stilling til at fremme kærestens karriere.

Han ankede dommen, og nu ser landsretten på sagen.

Som i byretten nægter Mathiesen sig skyldig.

Han siger, at han overlod indstillingen af kandidater til et udvælgelsesudvalg og blot præciserede nogle uskrevne regler, som allerede var gældende.

Landsretten afsiger efter planen dom i sagen på mandag.

