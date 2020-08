Hærchef informerede ikke fyldestgørende om sin rolle i kærestes karriereforløb, siger forsvarschef i landsret.

Chefen for landstyrkerne, Hans-Christian Mathiesen, fortalte ikke hele sandheden om sin involvering i sin kærestes karriere.

Det siger forsvarschef Bjørn Bisserup, da han onsdag eftermiddag afgiver forklaring i Vestre Landsret i Viborg.

Iført camouflageuniform med opsmøgede ærmer svarer han på spørgsmål om, hvad han vidste om sagen.

Føler du dig fyldestgørende informeret af hærchefen, vil auditør Claus Risbjerg vide.

- Nej, det kan man vel ikke sige med det, jeg ved i dag, lyder svaret fra den øverste chef i Forsvaret.

Det var forsvarsmediet Olfi, der i oktober 2018 på baggrund af anonyme kilder skrev, at hærchefen havde sendt kæresten foran i køen til en eftertragtet lederuddannelse.

Det gjorde han ifølge mediet ved at ændre på kriterierne, så kvinden blev optaget, selv om hun ikke havde været udsendt på internationale missioner.

I første omgang afviste forsvarschefen over for mediet, at der var noget at komme efter.

Men en undersøgelse blev iværksat. Og resultatet af den gjorde forsvarschefen "både vred og ked af det".

Eksempelvis dukkede en e-mail op fra hærchefen til en ledende chef i Værnsfælles Kommando op.

Her bad Mathiesen om, at der blev "sat strøm til" en afklaring af kærestens forfremmelse fra kaptajn til major.

- Er det din oplevelse, at Mathiesen har talt usandt over for dig, spørger auditøren.

- Jeg kan ikke vurdere, om jeg vil sige, at han har talt usandt. Men det jeg har set efterfølgende, ville jeg da gerne have haft, at H.-C. havde sagt til mig, siger forsvarschefen.

Hans-Christian Mathiesen blev sendt hjem med løn i oktober 2018, mens Forsvarsministeriets Auditørkorps undersøgte beskyldningerne om urent trav.

Det endte med en tiltale for fem forhold, herunder embedsmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

I maj blev Hans-Christian Mathiesen idømt 60 dages fængsel i Retten i Viborg.

Den 55-årige generalmajor blev dog frifundet i et enkelt forhold efter den militære straffelov.

Byretten mente ikke, at der var ført tilstrækkelig bevis for, at hærchefen skulle have løjet over for sin chef, Bjørn Bisserup, om sin involvering i kærestens karriereforhold.

Hans-Christian Mathiesen ankede byrettens dom, der nu behandles i landsretten.

Han nægter sig skyldig og går efter en frifindelse eller en mildere straf.

Anklageren går efter at få ham dømt skyldig i alle anklagepunkter og en skærpet straf.

Der ventes at falde dom i sagen på mandag.

/ritzau/