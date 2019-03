Det er med overvejende sandsynlighed et af Hærens våben, der er gerningsvåbnet i en sag om et muligt jalousidrab begået fredag morgen i Gladsaxe.

Det oplyser generalmajor Kenneth Pedersen, der er chef for Hærkommandoen.

I sagen er en 47-årig mand fundet død af skud, og en 42-årig tidligere udsendt soldat i Hæren er sigtet for manddrab.

Gerningsvåbnet er af mærket Neuhausen, som bruges i Hæren. Det har Hærkommandoen fået oplyst af politiet.

Bekræftes det, at våbnet er Hærens, vil man se nærmere på procedurerne, fortæller generalmajoren.

»Det er jo ikke meningen, hvis det er vores våben, at man skal have det med på gaden,« siger han.

»Derfor er en del af undersøgelsen også, at politiet og auditørerne ser på vores procedurer, og i givet fald om der er noget, der skal ændres og strammes op, eller hvordan det har kunnet ske,« uddyber generalmajoren.

Under grundlovsforhøret fredag nægtede den 47-årige sig skyldig i drabssigtelsen, men han erkender sig skyldig i vold med døden til følge.

Den sigtede er blevet varetægtsfængslet frem til 17. april og bliver indstillet til en mentalundersøgelse.

Pedersen ønsker ikke at kommentere på mandens tilstand i den specifikke sag.

Generelt kan generalmajoren dog fortælle, at man i hæren har en række tiltag, som skal følge tidligere udsendtes mentale helbred.

»Statistikken siger jo, at langt de fleste kommer ud uden ptsd. Men soldater er jo også, som mennesker er flest. De bliver også ramt af livskriser, depressioner og den slags ting,« siger Kenneth Pedersen.

»Men det hele skal selvfølgelig undersøges.«

Generalmajoren fremhæver blandt andet Veterancentret under Forsvaret, som 'har til formål at støtte soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse.'

Samtidig vil han også gerne understrege sagens alvor.

»Det er jo en dybt tragisk sag, som berører os alle sammen,« siger generalmajor Kenneth Pedersen.

/ritzau/