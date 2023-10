Fire gange på en måned snuppede Nordjyllands Politi pakker med narkotika, det blev sendt med GLS fra Holland og Tyskland mod Danmark.

En af narkosmuglingerne fandt sted 23. november 2022, hvor et cykelbatteri blev sendt fra Tyskland til en virksomhed i Nørresundby.

Skjult i batteriet gemte der sig 600 gram kokain.

Efter en henvendelse fra GLS, der fandt pakken med cykeldelen mistænkelig, fjernede politiet indholdet og erstattede det, inden de sendte cykelbatteriet videre.

Åbenbart bemærkede hverken den tiltalte HA'er eller hans kompagnon, at ordensmagten havde rodet med pakkerne og erstattet stofferne med uskyldigt pulver.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. er i besiddelse af. De tiltalte er en 37-årig mand og en 47-årig mand.

Sidstnævnte er ifølge B.T.s oplysninger fuldgyldigt medlem af Hells Angels.

Den 47-årige rockers forsvarsadvokat, Asser Gregersen, oplyser til B.T., at hans klient nægter sig skyldig. Det samme gør den 37-årige, fortæller forsvarsadvokat Nicolai Berg.

Pakker fyldt med pulver og olie

Da cykelbatteriet nåede frem, troppede den 37-årige mand op ved virksomheden 24. november.

Han tog pakken med til Aalborg, hvor han ifølge politiet ved 16.30-tiden satte batteriet i en elcykel. Fem minutter senere kom Hells Angels-rockeren til stedet og tog elcyklen med sig.

Det er blot et af de fire forhold, som de to mænd er tiltalt for i fællesskab.

Ifølge politiet skal de have sørget for, at pakker med både kokain, amfetamin, metamfetamin og THC-olie (cannabisolie, red.) blev videresolgt i Nordjylland.

I det særdeles detaljerede anklageskrift fremgår det, at de to også er tiltalt for at have modtaget en pakke fra Holland 27. oktober 2022 med 600 gram kokain og seks kilo amfetamin.

Igen stoppede Nordjyllands Politi pakken da den røg videre, erstattede indholdet og sporede den videre færd.

Pakken blev sendt til Nørresundby, hvor HA'erens kompagnon, der er chauffør, hentede den ved virksomheden i Nørresundby.

Samme dag blev stofferne fragtet videre til en ejendom i Aalborg, hvor rockeren ifølge politiet dukkede op og tog pakken med sig.

Politiet mener, at samme fremgangsmåde blev brugt 16. november 2022, hvor et kilo metamfetamin blev sendt fra Tyskland til Danmark, og to gange 23. november 2022, hvor både det kokainfyldte cykelbatteri og en pakke med to kilo THC-olie kom til landet i pakker.

Udover de fire handler med rockeren står den 37-årige mand også overfor en tiltale for at have videreoverdraget 60 kilo hash 6. oktober 2022.

Sag forsøgt hemmeligholdt

25. november 2022 slog politiet til mod den 47-årig rocker.

De forsøgte at hemmeligholde fængslingen af manden, da de havde held til at fremstille ham i et grundlovsforhør bag dobbelt lukkede døre. Men B.T. kunne fortælle om sigtelsen og anholdelsen.

Sagen bliver afgjort ved Retten i Aalborg 27. oktober.

