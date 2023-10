Et pakkebud med tilknytning til GLS og en Hells Angels-rocker er blevet dømt for at have håndteret fire leverancer med kokain, amfetamin og metamfetamin.

I alt var der tale om seks kilo amfetamin, et kilo metamfetamin, to kilo hasholie og lidt over et kilo kokain.

Det sender dem begge bag tremmer i ni år.

Det oplyser Nordjyllands Politis anklagemyndighed.

Pakkerne blev sendt fra Holland og Tyskland som pakkepost mod Danmark.

Her blev de markeret som mistænkelige af GLS og Toldstyrelsen, der kontaktede politiet.

Uden de to dømtes viden åbnede politiet pakkerne, tog stofferne og erstattede dem med uskyldig pulver.

De nu to dømte mænd har nægtet sig skyldige under sagen. Begge har valgt at anke dommene til Østre Landsret.

Sidstnævnte er ifølge B.T.s oplysninger fuldgyldigt medlem af Hells Angels.

Erkendte at køre med pakkerne

Det 37-årige pakkebud erkendte under sagen, at han havde håndteret pakkerne. Men han vidste ikke, hvad der var i dem, lød hans forklaring.

Nordjyske, der har været tilstede under retssagen, skriver, at den 37-årige videre havde forklaret, at han havde leveret nogle af pakkerne uden for sin arbejdstid i sin private bil.

Samtidig til andre adresser end dem, der stod på pakken.

Udover de fire pakker blev han også dømt for at have smuglet 60 kilo hash fra Spanien til landet.

De to blev også dømt for at have været særdeles kreative med pakkerne.

Politiet fandt 600 gram kokain i et cykelbatteri, der blev sendt fra Tyskland til en virksomhed i Nørresundby 23. november 2022.

Åbenbart bemærkede hverken den tiltalte HA'er eller hans kompagnon, at ordensmagten havde rodet med pakkerne og erstattet stofferne med uskyldigt pulver.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. er i besiddelse af.

Da cykelbatteriet nåede frem, troppede det 37-årige pakkebud op ved virksomheden 24. november.

Han tog pakken med til Aalborg, hvor han ifølge politiet ved 16.30-tiden satte batteriet i en elcykel. Fem minutter senere kom Hells Angels-rockeren til stedet og tog elcyklen med sig.