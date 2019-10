Myndighedernes redegørelse om teledatasag viser, at Rigspolitiets håndtering af sagen har været kritisabel.

Rigspolitichefen, rigsadvokaten og Justitsministeriets departement har afleveret redegørelser i teledata-sagen til justitsministeren.

Myndighedernes redegørelse om den såkaldte teledatasag viser, at Rigspolitiets håndtering af teledata har været særdeles utilfredsstillende.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Teledatasagen har rokket ved vores tillid til retssystemet. Den tillid skal vi have genoprettet. Derfor iværksætter jeg 16 initiativer, der skal genskabe tilliden til politiets brug af tekniske efterforskningsmidler og beviser og sikre, at teledata igen kan anvendes som bevis i straffesager, udtaler Nick Hækkerup.

Flere medier kunne tidligere berette, at Justitsministeriet i flere måneder kendte til problemerne med teledata uden at orientere hverken ministeren og offentligheden.

Redegørelsen fra myndighederne er en hård kritik mod Rigspolitiets rolle i sagen. Rigspolitiet kritiseres for at levere mangelfulde orienteringer til Justitsministeriet.

- Som Rigspolitiet også selv beklager, har de første orienteringer af departementet ikke været fyldestgørende og entydige og derfor ikke klargjort sagens alvor, udtaler Nick Hækkerup.

Nick Hækkerup mener derfor ikke, at man i departementet har haft et ønske om at hemmeligholde oplysninger fra hverken tidligere minister eller Folketinget.

- Jeg finder det dog samtidig beklageligt, at departementet ikke på et tidligere tidspunkt viste større initiativ i forhold til at sikre tilstrækkelig fremdrift i myndighedernes afklaring af sagen, udtaler han i meddelelsen.

Det vides endnu ikke, hvilke 16 initiativer, justitsministeren vil iværksætte for at genoprette tilliden til systemet. Det ventes at blive fremlagt på et pressemøde fredag formiddag.

/ritzau/