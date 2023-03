Lyt til artiklen

De har ikke udvekslet et blik, sagt et ord eller på nogen måde kommunikeret.

Tre af de i alt fire tiltalte mænd sidder på anklagebænken første række i retten i Glostrup. Lige bag dem på anden række sidder den fjerde tiltalte i sagen.

De er alle tiltalt i samme drabssag. Det specielle er, at de er fjender.

Drabssagen omhandler en knivepisode, hvor rapperen Milan Rahim mistede livet 14. november 2021 ved en parkeringsplads i Cederlunden i Høje Taastrup.

Den ene mand, der sidder alene ved siden af sin forsvarsadvokat, er tiltalt for drabet på Milan Rahim, og forsøg på manddrab på en af de andre tiltalte.

De tre andre tiltalte, der sidder side om side på første række, er tiltalt for at forsøge at dræbe manden bag dem.

For at mændene ikke skal kigge på hinanden eller komme i kontakt sidder seks fængselsbetjente mellem dem – hvoraf to sidder rundt om hver af de tiltalte.

Manden der sidder alene, er den første, der skal afhøres i retten.

Han er 22 år gammel og arbejder som pædagog.

Under knivopgøret i Cederlunden fik mindst syv store knivstik på kroppen. Han blev fundet i en have ved Cederlunden af politiet, der havde fulgt nogle lange og store blodspor og blodpletter på husmuren og asfalten.

Den 22-årige er den første af de tiltalte, som specialanklager Rasmus Kim Petersen spørger ind til, hvad der skete 14. november 2021.

»Jeg mødtes med min ven. Vi kørte i hans bil til City 2 for at købe noget nyt tøj. Vi kørte til Albertslund bagefter for at spise noget morgenmad. Efter det kørte vi til Høje Taastrup for at købe sodavand og smøger,« fortæller den tiltalte mand.

Ifølge manden kørte de ved 16-tiden hen til en parkeringsplads ved Haslevgade tæt på Høje Taastrup Station.

»Jeg skulle mødes med en, der hedder Karl. Han var begyndt at følge min daværende kæreste. Jeg ville tage en snak med ham om det,« fortale manden.

På parkeringspladsen bliver de angiveligt overfaldet af en maskeret mand, der råber og slår på den bil, som de sidder i, forklarer mand fra anklageskrænken.

»Jeg siger til min kammerat, at vi skal køre, og vi kører hurtigt væk derfra. Jeg siger til ham, at jeg skal køre bilen, da det er bedst. Vi opdager, at bilen er punkteret på venstre baghjul og kører ind i Cederlunden, hvor vi tror, at der er sikkert,« siger manden.

Ifølge den 22-årige mand, der har fuldskæg, kort sort hår og klædt i sort skjorte og mørkeblå cowboybukser, kom der pludselig fem til seks mand stormende mod ham og kammeraten, da de steg ud af bilen.

Da han løb fra stedet mærkede han et kraftigt stik i lænden. Han løb videre, men kollapsede ikke så langt derfra.

Herfra husker han ikke noget, siger han.

Først da han kan mærke, at mændene er væk, rejser han sig og søger hjælp i haven ved siden af.

Hvad sker der, da du ligger nede på jorden – du får jo flere store kniv- og stiksår? Spørger anklageren.

»Jeg kan ikke huske noget,« lyder forklaringen.

Han kan dog huske, at han ringede til sin bror for at få hjælp.

Mandens forsvarer viser sin klient og retten en stribe billeder af nogle meget store sår, som han blev behandlet for på hospitalet lige efter. Blandt andet et 10 centimeter stort sår, der ligner, at han er blevet hugget i baghovedet af en stor kniv.

Men heller ikke billederne vækker hans hukommelse.

Efterfølgende fandt politiet i den 22-åriges Moncler dunjakke en springkniv. Men da han bliver spurgt i retten, aner han ikke, hvordan den er havnet der.

»De må have plantet den på mig, for jeg går ikke med kniv. De må have lagt den i min lomme,« lyder mandens forklaring om, at de er de andre sigtede, der har lagt på ham.

Han kan heller ikke forklare, hvordan Milan Rahims blod er endt på knivens blad og skæfte.

»Jeg ved det ikke, da det ikke er min kniv,« siger han.

Anklageren spørger herefter, om han har haft en konflikt med de tre andre tiltalte og Milan Rahim.

»Jeg har ikke nogen konflikter med nogen,« lyder det – og dermed slutter den første retsdag, da anklager Rasmus Kim Petersen ikke ser nogen mening i at starte afhøringen af en af de andre i sagen på det sene tidspunkt på dagen.

Retssagen fortsætter tirsdag. I alt er der afsat otte dage i retten til at behandle retssagen i Glostrup.