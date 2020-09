Hvis du tirsdag aften besøgte Profil Optiks hjemmeside, blev du mødt af en undskyldning om, at deres hjemmeside oplever driftsforstyrrelser.

Natten til onsdag er status den samme, og er hackergruppe påstår, at de er ansvarlige for, at hjemmesiden er nede.

Det skriver DR.

Faktisk har Profil Optik haft problemer med sin hjemmeside i flere dage, ligesom moderselskabet Synsam Group har haft det med sine andre virksomheder gennem de seneste dage.

Hackergruppen Revil/Sodinokibi påstår, at det såkaldte ransomwareangreb er deres ansvar, og de kræver derfor en løsesum fra Synsam Group for at få lukekt deres hjemmesider op igen.

DR skriver, at lignende ransomangreb har ramt eksempelvis virksomheden ISS. Det kostede dem tæt ved 800 millioner kroner at genoprette sine systemer.

»De (Revil/Sodinokibi, red.) har en lang række kompromitteringer bag sig. De er relativt kendt for at benytte sig af stjålne brugernavne og password samt sårbar infrastruktur, der er tilgængelig fra internettet,« siger chefanalytiker hos sikkerhedsfirmaet Fireeye Jens Monrad til DR.

Synsam Group har ikke ønsket sig at udtale sig om sagen, skriver DR.